Gobierno colombiano destinará $7.000 millones para controlar la población de hipopótamos en el Magdalena Medio

El Ministerio de Ambiente anuncia un plan integral para mitigar el impacto ambiental de los hipopótamos en el Magdalena Medio, que incluye medidas de eutanasia y la asignación de recursos significativos.

El Ministerio de Ambiente ha anunciado una inversión significativa de 7.000 millones de pesos para abordar el impacto ambiental generado por la creciente población de hipopótamos en la región del Magdalena Medio . La ministra (e) Irene Vélez Torres presentó formalmente la hoja de ruta delineada por el Gobierno Nacional para el control y manejo de estos animales, que se han convertido en una especie invasora con graves consecuencias para los ecosistemas locales. La problemática, que se originó con la introducción de cuatro hipopótamos por parte del narcotraficante Pablo Escobar hace más de tres décadas, ha escalado hasta superar la capacidad de carga de los ecosistemas, con una población que actualmente supera los 160 individuos. La ministra Vélez fue enfática al señalar la ineludibilidad de una intervención para frenar el impacto ambiental y garantizar la sostenibilidad de la región. El gobierno ha decidido tomar medidas urgentes y necesarias para el control de la población, dado que las opciones de traslado a otros países se han mostrado inviables.

El plan gubernamental contempla dos acciones principales. En primer lugar, se aplicará un protocolo de eutanasia que afectará a una parte considerable de la población actual. La ministra Vélez especificó que se estima la eutanasia de aproximadamente ochenta hipopótamos, seleccionados en base a su ubicación y distribución en los diferentes departamentos del Magdalena Medio. Para llevar a cabo este proceso, se utilizarán dos métodos: la eutanasia química, administrada mediante inyecciones, y la eutanasia física, realizada con disparos de rifle por tiradores certificados. Este procedimiento se realizará siguiendo estrictos lineamientos sanitarios, de bioseguridad y bienestar animal, garantizando una disposición final adecuada de los restos.

Además, el plan incluye la implementación de un protocolo de translocación, aunque esta opción se enfrenta a desafíos considerables. Las gestiones realizadas para trasladar hipopótamos a santuarios o zoológicos en siete países y dos asociaciones internacionales no han tenido éxito, considerándose el silencio administrativo de las naciones consultadas como una negativa.

La opción del confinamiento permanente también ha sido descartada, debido a los altos costos operativos asociados, que incluyen la castración obligatoria de cada individuo y la construcción de infraestructuras de alta seguridad para garantizar su supervivencia hasta su muerte natural.

La inversión total de más de 7.000 millones de pesos permitirá la implementación integral de este plan, incluyendo la ejecución de las medidas de control poblacional y el monitoreo de los ecosistemas. La ministra (e) suscribió una circular que coordina las acciones con las corporaciones autónomas regionales, destacando la importancia de una gestión unificada y eficiente. En dicha circular se adoptan dos protocolos clave: el de translocación, que requiere el permiso CITES, y el de eutanasia, que se llevará a cabo bajo criterios responsables y éticos. Se asignarán recursos específicos para la implementación, marcando un hito en la gestión del problema de los hipopótamos en Colombia. Con esta iniciativa, el gobierno busca mitigar los daños ambientales, proteger la biodiversidad y garantizar la seguridad de la población local, demostrando su compromiso con la protección del medio ambiente y el manejo responsable de la fauna silvestre.





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