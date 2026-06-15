Gobierno colombiano enfrenta crisis de liquidez con deuda récord y altos intereses

Un análisis de ANIF revela que el saldo de caja del Gobierno colombiano es crítico, con DTN por debajo de niveles históricos y recurriendo a deuda con tasas de hasta 14,79% en TES.

La situación fiscal de Colombia atraviesa uno de sus momentos más críticos en décadas, según un análisis detallado de ANIF . La deuda neta del Gobierno nacional central cerró 2025 en 58,5 % del PIB, un nivel históricamente elevado que solo tiene precedentes hacia finales del siglo XIX, si se excluye la crisis derivada de la pandemia.

El déficit total y el déficit primario alcanzaron -6,4 % y -3,6 % del PIB, respectivamente. A esto se suma un recaudo tributario rezagado y una rebaja de la calificación soberana por parte de S&P a BB-. En este contexto, el saldo de caja del Gobierno se convierte en una variable crítica: es la liquidez con la que cubre sus obligaciones diarias como nómina, transferencias y servicio de deuda, sin tener que recurrir a financiamiento de urgencia.

Un saldo amplio transmite una señal de solidez fiscal; un saldo estrecho obliga a salir al mercado con mayor frecuencia y a un costo más alto, alimentando la prima de riesgo del país. El análisis de ANIF se centra en los Depósitos del Tesoro Nacional (DTN), que funcionan como la cuenta corriente del Estado.

Durante los primeros cuatro meses de 2026, el saldo de la DTN se mantuvo sistemáticamente por debajo de los niveles de 2025 y del promedio histórico 2015-2025, reflejando una posición de caja inusualmente débil. En abril, el saldo cerró en 7,3 billones de pesos, apenas suficiente para cubrir cinco días de pagos de funcionamiento y servicio de deuda.

Sin embargo, en mayo el saldo se disparó a 18,39 billones, superando los 16,34 billones de 2025, aunque todavía por debajo del promedio histórico de 24,85 billones. Este repunte se explica en parte por el cronograma de pago del impuesto de renta para personas jurídicas y, sobre todo, por una subasta de deuda interna realizada por la Dirección de Crédito Público, la más grande en la historia del país.

En dicha subasta se colocaron TES con tasas de hasta 14,79 % para el título a 2030, niveles no vistos en años. Los analistas consideran que el rebote de la caja en mayo evidencia la manera en que el Gobierno está tomando medidas urgentes ante su faltante de liquidez, pero a un costo significativo: recurre a una deuda récord que incrementa la prima de riesgo que exige el mercado para financiar al Estado.

Las implicaciones son claras: una carga creciente por servicio de deuda, presión al alza sobre las tasas que encarece el crédito para el resto de la economía, y una posición de caja frágil. En suma, el nivel de la DTN no debe leerse de forma aislada, sino junto al costo al que se está financiando el Gobierno.

La estrategia de obtener liquidez mediante mayor endeudamiento, antes que recortar gasto, ha abierto un boquete en la deuda soberana, y el panorama fiscal colombiano sigue siendo delicado, con el fantasma de una crisis de liquidez acechando si no se toman medidas estructurales





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