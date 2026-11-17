El presidente Abelardo de la Espriella anunció la exclusión de IVA para productos básicos en la Ley de Rescate Fiscal, modificando el recaudo proyectado de $40 billones para proteger el consumo.

El presidente Abelardo de la Espriella confirmó que los productos de la canasta familiar permanecerán libres de IVA, marcando el primer ajuste sustancial al proyecto de Ley de Rescate Fiscal. Esta iniciativa, diseñada para recaudar más de $40 billones, se encuentra actualmente en proceso de construcción y aún no ha ingresado a debate en el Congreso.

Exclusión de alimentos modifica estrategia tributaria

El mandatario estableció claramente durante su alocución dominical, que correspondió al balance de sus primeros 100 días de gobierno, que su administración no impondrá IVA a estos productos ni generará nuevas cargas sobre el sector agropecuario. Aunque inicialmente los técnicos del Ministerio de Hacienda calificaron la propuesta como inviable, el equipo económico del Estado modificó el planteamiento inicial. La meta de recaudo se mantendrá mediante un mayor esfuerzo fiscal, priorizando la protección de los bienes básicos del hogar.

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Respaldos gubernamentales y advertencias financieras

El vicepresidente José Manuel Restrepo apoyó oficialmente la decisión, asegurando que el gobierno de De la Espriella escucha a la ciudadanía para construir consensos con distintos sectores. Sin embargo, Restrepo subrayó la gravedad de la situación, calificando el momento actual como la peor crisis fiscal en la historia del país. Atribuyó esta carga financiera a la herencia del desgobierno de Gustavo Petro, justificando la necesidad imperiosa de avanzar con un ajuste fiscal.

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Impacto económico y compensación presupuestal

Expertos como Luis Fernando Mejía, CEO de Lumen Economic Intelligence, analizaron las consecuencias de esta exclusión. Indicó que productos como carne, leche, huevos, arroz, papa y frutas frescas ya comercializan sin IVA, aunque con estatus técnicos diversos entre exentos y excluidos. La propuesta original buscaba gravar algunos alimentos y subir la tarifa del 5% al 19% para bienes como café, azúcar y chocolate. Al retirar estos cambios, el gobierno enfrenta una reducción de recaudo estimada entre $10 y $12 billones.

Mecanismos alternativos para sostener las finanzas

Para compensar la diferencia en los ingresos, el gobierno deberá implementar otras medidas. Mejía sugirió que se mantengan gravámenes a apuestas en línea, un aumento al impuesto de vehículos eléctricos e híbridos, y la eliminación de beneficios para importaciones de bajo valor. También consideró poco viable reducir la tarifa general del IVA sin ampliar suficientemente la base gravable. Otra alternativa viable identificada es una reducción gradual del subsidio al diésel, con un costo proyectado de $11 billones en 2027.