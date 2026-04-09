Gobierno colombiano exige a las AFP invertir un 70% de sus activos en el país

El Decreto 0369 modifica el régimen de inversión de los fondos de pensiones obligatorias, obligando a las AFP a invertir un mínimo del 70% de sus activos en Colombia. La medida establece un régimen de transición de cinco años.

Jueves, 9 de Abril de 2026. El Gobierno Nacional ha emitido el Decreto 0369 , una medida significativa que modifica el Decreto 2555 de 2010. Esta modificación altera de manera sustancial el régimen de inversión en activos en el exterior para los fondos de pensiones obligatorias administrados por las Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantías ( AFP ).

La principal instrucción contenida en el decreto establece que las AFP deberán invertir un mínimo del 70% de sus activos dentro del territorio colombiano, lo que representa un cambio radical en la distribución de inversiones y tiene un impacto directo sobre los más de 170.000 millones de dólares que gestionan estas entidades. Los registros existentes indican que una porción considerable de este capital, cercana a la mitad, estaba previamente invertida en mercados fuera del país. La implementación de esta nueva regulación busca fortalecer la inversión interna y, potencialmente, impulsar el crecimiento económico nacional.\Para facilitar la transición y asegurar una adaptación gradual, el Decreto 0369 incluye un régimen de transición progresivo. Este régimen, detallado en el artículo 2.6.12.1.29, concede a los fondos administrados por las AFP un plazo máximo de cinco años para cumplir con el nuevo límite de inversión en el exterior. La implementación se llevará a cabo en dos fases. En la primera fase, las entidades deberán reducir su exposición a inversiones en el exterior hasta un 35% en un período máximo de tres años. La segunda fase implica un ajuste final al límite definitivo del 30%, que deberá ser alcanzado al finalizar los cinco años establecidos. Este enfoque gradual busca mitigar posibles impactos bruscos en los mercados y proporcionar a las AFP el tiempo necesario para reestructurar sus portafolios de inversión de manera eficiente y responsable. Además de estos plazos, el decreto obliga a las AFP a presentar un plan de ajuste ante la Superintendencia Financiera dentro de los seis meses posteriores a la entrada en vigor de la medida. Este plan, que es de carácter informativo y estará sujeto a seguimiento, debe detallar las acciones específicas que las AFP llevarán a cabo para cumplir con los nuevos requisitos de inversión. El plan también debe incluir los mecanismos de gestión integral de riesgos que se implementarán en el marco de las decisiones de inversión.\Adicionalmente, el decreto establece directrices transitorias para el flujo de capital durante el período de adaptación. Mientras se alcanza el porcentaje de inversión requerido en territorio colombiano, la norma determina que el total del flujo de capital generado por las nuevas cotizaciones, incluyendo los aportes de los afiliados y los rendimientos obtenidos, deberá ser invertido en activos que cumplan con los nuevos requisitos. Esto asegura que el proceso de repatriación de inversiones se realice de manera constante y que el capital se dirija de forma gradual hacia el mercado interno. El objetivo final es fortalecer la economía colombiana mediante el aumento de la inversión local y la reducción de la exposición a los riesgos asociados con los mercados internacionales. La medida busca equilibrar la estabilidad financiera de los fondos de pensiones con el desarrollo económico del país, promoviendo una inversión más robusta y resiliente. El decreto refleja un esfuerzo por alinear la política de inversión de las AFP con los objetivos de crecimiento y estabilidad financiera del Gobierno Nacional





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