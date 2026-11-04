Gobierno colombiano incluye gasoducto Antonio Ricaurte como proyecto estratégico nacional

Ecopetrol confirma que el gasoducto binacional Antonio Ricaurte es ahora un PINES, pero su operación depende de la rehabilitación física y de una licencia específica de la OFAC estadounidense.

El Gobierno Nacional de Colombia ha formalizado la inclusión del gasoducto binacional Antonio Ricaurte dentro de la lista oficial de Proyectos de Interés Nacional y Estratégico (PINES). Esta decisión administrativa, comunicada oficialmente por la estatal Ecopetrol el miércoles, marca un paso institucional significativo para reactivar una infraestructura energética clave que conecta La Guajira con la región del Lago de Maracaibo en Venezuela.

Detalles técnicos y capacidad operativa del gasoducto

La infraestructura cuenta con una longitud total de 225 kilómetros, distribuidos entre 88 kilómetros en territorio colombiano y 137 kilómetros en suelo venezolano. Según los datos técnicos proporcionados por Ecopetrol, esta red tiene la capacidad operativa de transportar hasta 450 millones de pies cúbicos de gas natural por día. Este volumen representa aproximadamente la mitad del consumo diario nacional actual de gas en Colombia, lo que subraya su potencial estratégico para la seguridad energética del país.

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En una primera fase de implementación, la petrolera estatal prevé importar 50 millones de pies cúbicos diarios, equivalente al 5 % del consumo interno. El objetivo a mediano y largo plazo es reducir el riesgo de desabastecimiento energético al sumar una fuente adicional a la producción nacional existente y a las importaciones de gas natural licuado (GNL) que llegan vía marítima. Venezuela posee las mayores reservas probadas de gas de América Latina, factor que respalda la viabilidad de este suministro.

Obstáculos regulatorios y dependencia de la OFAC

A pesar de su estatus como proyecto estratégico, la operación comercial del gasoducto no puede iniciarse sin cumplir dos condiciones ineludibles: la rehabilitación física completa de la tubería y la obtención de una licencia específica de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. La Vicepresidencia de la República será la entidad encargada de coordinar a las diferentes entidades gubernamentales necesarias para gestionar la rehabilitación técnica y los trámites regulatorios internacionales.

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La OFAC administra las sanciones económicas vigentes contra el Gobierno venezolano y su petrolera estatal PDVSA. Sin una autorización general o específica emitida por dicha oficina, las normas estadounidenses prohíben casi cualquier transacción financiera o comercial entre empresas estadounidenses y las agencias del Gobierno venezolano. Desde enero de 2026, la OFAC ha emitido más de una docena de licencias generales que autorizan nuevas categorías de actividad en sectores como petróleo, gas, minería y servicios financieros relacionados con Venezuela, aunque estas autorizaciones mantienen límites definidos y pueden ser modificadas o retiradas unilateralmente.

Historial del proyecto y plazos de rehabilitación

El gasoducto Antonio Ricaurte fue inaugurado originalmente en 2007, pero lleva más de 10 años sin operar debido al deterioro progresivo de la infraestructura. Anteriormente, anuncios de cooperación energética con Venezuela no se tradujeron en inversiones concretas de mantenimiento. En mayo de 2024, Ricardo Roa, entonces presidente de Ecopetrol, indicó que la empresa había solicitado una dispensa especial a las autoridades estadounidenses a través de la embajada colombiana en Washington para avanzar en conversaciones con Petróleos de Venezuela.

En aquel momento, la dirección ejecutiva estimaba que el suministro nacional no cubriría la demanda diaria a comienzos de 2025 y que era necesario importar gas antes de la entrada en operación de nuevos yacimientos en aguas profundas. Las reparaciones requeridas del lado colombiano se proyectaban inicialmente entre 10 y 12 meses. Con la inclusión reciente en la categoría de PINES, el objetivo declarado es pasar definitivamente de la fase de planificación a la ejecución operativa, cumpliendo estrictamente con la legislación colombiana y los regímenes de sanciones aplicables.