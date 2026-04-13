Gobierno colombiano inicia plan de eutanasia para hipopótamos de Escobar

El gobierno colombiano anuncia la implementación de un programa de eutanasia para controlar la población de hipopótamos descendientes de los introducidos por Pablo Escobar, debido a problemas de endogamia, daños genéticos y el impacto en el ecosistema.

El gobierno colombiano ha anunciado el inicio de un programa de eutanasia para los descendientes de los hipopótamos introducidos al país por el narcotraficante Pablo Escobar hace más de tres décadas. La decisión, comunicada por la ministra de Ambiente, Irene Vélez, se fundamenta en la necesidad de controlar el crecimiento desmedido de la población de estos animales, que actualmente supera los 160 individuos.

La circular que autoriza esta medida ya ha sido firmada y su implementación se justifica por las implicaciones ecológicas y de salud animal que presenta la situación actual. La ministra Vélez enfatizó que la falta de control sobre la población, que se originó a partir de solo cuatro ejemplares, podría llevar a un escenario insostenible, con una proyección de al menos 500 hipopótamos para el año 2030, amenazando seriamente los ecosistemas locales y la supervivencia de especies nativas como el manatí y la tortuga de río. La endogamia derivada del reducido número de fundadores ha generado daños genéticos visibles en algunos individuos, agravando la situación y justificando la urgencia de la intervención. La decisión del gobierno se produce tras la imposibilidad de encontrar alternativas viables para la gestión de esta población invasora. La ministra Vélez lamentó que ningún país haya mostrado interés en acoger a estos hipopótamos, tanto por no ser originarios de sus poblaciones como por los problemas genéticos que presentan. Esta falta de opciones ha conducido a la consideración de la eutanasia como la solución más adecuada para mitigar los impactos negativos de la proliferación de estos animales. El plan de eutanasia contempla dos métodos principales: la eutanasia química, que implicaría la administración de una inyección letal, y la eutanasia física, que se realizaría mediante disparos con rifle efectuados por tiradores certificados. El gobierno ha asegurado que se tomarán todas las precauciones necesarias para garantizar la ejecución humanitaria de este procedimiento, priorizando el bienestar animal y minimizando cualquier sufrimiento. El anuncio gubernamental ha generado diversas reacciones en la sociedad colombiana. Mientras algunos sectores apoyan la decisión, considerándola una medida necesaria para proteger el medio ambiente y la salud de las especies nativas, otros han expresado su preocupación y rechazo, abogando por alternativas más compasivas. Los defensores de los animales y ambientalistas han planteado la posibilidad de reubicación en santuarios o reservas naturales, o la implementación de programas de control de natalidad como posibles soluciones alternativas. Sin embargo, el gobierno ha argumentado que estas opciones no son viables debido a las limitaciones logísticas, económicas y a la falta de lugares adecuados para reubicar a los hipopótamos, así como a la imposibilidad de controlar efectivamente su reproducción. El debate sobre el futuro de los hipopótamos de Escobar continúa abierto, con la expectativa de que el gobierno implemente el plan de eutanasia de manera responsable y transparente, tomando en cuenta las diferentes perspectivas y buscando el menor impacto posible tanto para los animales como para el ecosistema





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