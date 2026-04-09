Gobierno colombiano limita inversiones en el exterior para fondos de pensiones obligatorias

El Gobierno Nacional establece un límite del 30% a las inversiones en el exterior para los fondos de pensiones obligatorias, con un periodo de transición y requisitos específicos para cada tipo de fondo. La medida busca regular y supervisar las inversiones, pero ha generado reacciones encontradas en el sector.

El Gobierno Nacional ha establecido un nuevo marco regulatorio que impacta directamente las inversiones internacionales de los fondos de pensiones obligatorias. La medida, oficializada mediante el decreto 0369 del 7 de abril de 2026, fija un límite del 30% para las inversiones en el extranjero realizadas por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

Este cambio representa una modificación significativa en la estrategia de inversión de estas entidades, que tradicionalmente han buscado la diversificación internacional como una herramienta clave para la generación de rentabilidad y la gestión del riesgo. La implementación de esta nueva normativa implica una reestructuración de los portafolios de inversión, obligando a las AFP a reevaluar y ajustar sus posiciones en los mercados internacionales. La decisión gubernamental, publicada en el Boletín Oficial, establece un periodo de transición para la adaptación de las AFP a este nuevo límite. \El decreto contempla un periodo de transición escalonado para que las AFP se ajusten a la nueva regulación. Se ha estipulado un plazo máximo de cinco años para la plena implementación del límite del 30%. En una etapa intermedia, que no podrá exceder los tres años, se establece un umbral provisional del 35% para las inversiones en el extranjero. Esta transición gradual busca minimizar el impacto en los portafolios de inversión y permitir una adaptación ordenada a las nuevas directrices. Además, el decreto especifica los requisitos de inversión para cada tipo de fondo de pensión obligatoria, incluyendo el fondo conservador, el moderado, el de mayor riesgo y el fondo especial de retiro programado. Cada uno de estos fondos deberá cumplir con los límites y activos computables establecidos por la normativa, asegurando una gestión prudente y acorde a las características de cada perfil de riesgo. El documento también otorga al Gobierno Nacional la facultad de definir el régimen de inversión aplicable a los diferentes tipos de fondos, consolidando así su capacidad de supervisión y regulación del sistema de pensiones.\El decreto incluye disposiciones para situaciones excepcionales, contemplando la posibilidad de incumplimiento del límite global de inversión. En caso de que una AFP, por razones objetivas, no pueda cumplir con el límite del 30%, se le exige presentar a la Superintendencia Financiera de Colombia un documento técnico detallado. Este documento deberá justificar las razones jurídicas, técnicas y/o financieras que impiden el cumplimiento del límite, garantizando la seguridad, rentabilidad y liquidez de las inversiones. La reacción del sector ha sido variada, con algunas voces expresando preocupación por las posibles consecuencias de la limitación en la diversificación de las inversiones. Andrés Velasco, presidente de Asofondos, ha manifestado públicamente su desacuerdo con la medida, argumentando que la restricción podría afectar negativamente la rentabilidad de los fondos y la capacidad de gestión del riesgo. Velasco enfatizó que la limitación en la diversificación podría resultar en una menor rentabilidad para los trabajadores colombianos. La implementación de esta normativa marca un hito en la regulación del sistema de pensiones en Colombia, estableciendo un nuevo equilibrio entre la diversificación, la rentabilidad y la seguridad financiera de los afiliados





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