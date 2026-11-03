Gobierno colombiano presenta Ley de Rescate Fiscal para equilibrar cuentas públicas

Vicepresidente y ministro de Hacienda explican el ajuste fiscal, cambios tributarios y devolución del IVA para corregir desequilibrios financieros heredados.

El Gobierno nacional de Colombia adelantó esta semana la presentación de la Ley de Rescate Fiscal, una iniciativa legislativa diseñada para corregir las graves disfunciones en las finanzas públicas del país. El vicepresidente José Manuel Restrepo y el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, asumieron la responsabilidad de explicar ante la opinión pública por qué consideran indispensable este ajuste estructural. Ambos funcionarios coincidieron en que la situación económica requiere medidas urgentes para garantizar la estabilidad macroeconómica y la sostenibilidad del Estado colombiano.

Contexto financiero heredado y necesidad de ajuste

Las declaraciones oficiales emitidas durante una entrevista con Noticias RCN se centraron en detallar las condiciones críticas de las cuentas públicas que el actual equipo económico recibió de la administración presidida por Gustavo Petro. Los funcionarios destacaron que la realidad fiscal actual es significativamente más grave de lo que inicialmente se había previsto, lo que obliga a tomar decisiones drásticas para evitar un colapso mayor. Según el diagnóstico técnico presentado, el presupuesto oficial no contemplaba recursos financieros suficientes para atender obligaciones pendientes que superan la cifra de $70 billones de pesos.

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Esta disparidad entre los compromisos asumidos y la disponibilidad de capital fue el punto de partida fundamental para justificar la nueva propuesta legislativa. Los ministros aclararon que existían gastos obligatorios registrados, pero no existían los recursos necesarios para cubrirlos, creando un vacío financiero considerable. Para cerrar esta brecha, el Gobierno ha diseñado una estrategia que busca transferir la mayor parte de la carga del esfuerzo fiscal hacia el aparato estatal, priorizando la disciplina financiera como eje rector de la política económica nacional.

Mecanismo de reducción de gasto y reforma tributaria

La estrategia presupuestal incluye una reducción sustancial del gasto de la Nación, cuantificada en $45 billones de pesos, con el objetivo de restablecer el equilibrio financiero. De esta cifra total, se ha estimado que entre $30 billones y $35 billones corresponderán a estrictas medidas de austeridad interna dentro del sector público. Los funcionarios defendieron que esta es la primera reforma que inicia por donde debe hacerlo, aplicando un concepto de "apretar el cinturón" administrativo para eliminar ineficiencias y gastos considerados innecesarios o burocráticos.

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El complemento financiero restante provenirá exclusivamente de las modificaciones tributarias propuestas en la nueva ley. Aunque el Ejecutivo insiste en que la carga impositiva afectará principalmente a los contribuyentes con mayores ingresos, la discusión se ha focalizado en el posible impacto sobre la clase media y el encarecimiento relativo de diversos productos en el mercado. Los cálculos oficiales presentados por el Gobierno señalan que uno de cada diez colombianos paga el 97% del ajuste tributario contemplado, distribuyendo las cargas de manera diferenciada según la capacidad económica de los hogares y empresas.

Impacto en consumidores y devolución del IVA

Una de las piezas clave para mitigar el impacto en la población es la propuesta de devolución del Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA). El vicepresidente Restrepo explicó que este mecanismo beneficiará a un grupo de 19 millones de colombianos, permitiéndoles recuperar impuestos que actualmente pagan al realizar compras. Para muchos hogares, estas transferencias podrían alcanzar montos de hasta $280.000 mensuales, siempre que las transacciones estén respaldadas por facturas electrónicas. Este esquema busca devolver liquidez a los hogares más vulnerables y estimular el consumo formal en la economía.

También se estableció un valor mínimo de devolución para aquellos hogares vulnerables que no puedan acreditar sus consumos mediante el sistema de facturación electrónica, asegurando que el beneficio llegue a todos los sectores priorizados. Sin embargo, los funcionarios advirtieron que estas decisiones específicas sobre el IVA no entrarán en vigor en 2027, sino que están programadas para 2028. El primer giro de reintegro se realizará antes de que comiencen a regir los cambios estructurales completos, con el propósito expreso de anticipar la compensación financiera a los ciudadanos afectados.

Reformas al sector empresarial y relación con el FMI

En el ámbito corporativo, el Gobierno ha defendido la reducción del impuesto de renta para las empresas hasta cerca del 31% como una herramienta estratégica para aliviar las cargas sobre el sector productivo nacional. Esta medida busca estimular la inversión privada y mejorar la competitividad de las empresas colombianas en los mercados globales. Paralelamente, se han modificado las exenciones de aportes parafiscales, argumentando que las protecciones existentes solo tenían sentido para trabajadores con salarios cercanos al mínimo o dos salarios mínimos, pero no para niveles salariales superiores.

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La administración también ha fortalecido sus acercamientos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para obtener un respaldo técnico crucial. Los funcionarios anunciaron una nueva jornada de trabajo conjunto, explicando que necesitan el apoyo del organismo internacional para facilitar el acceso del país a los mercados de capitales internacionales. Aunque se mencionó la posibilidad de obtener un financiamiento entre US$4.000 millones y US$5.000 millones, no se ha anunciado un acuerdo cerrado, manteniendo la negociación abierta para asegurar las mejores condiciones para Colombia.