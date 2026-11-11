Gobierno colombiano presenta Ley de Rescate Fiscal para corregir deuda pública

El ministro Miguel Gómez Martínez anuncia la Ley de Rescate Fiscal con recortes al gasto y reformas tributarias para estabilizar los $1.200 billones de deuda pública colombiana.

El Gobierno nacional ha presentado una estrategia integral para abordar el deterioro de las finanzas públicas, centrada en la Ley de Rescate Fiscal. Esta iniciativa combina recortes progresivos al gasto estatal, cambios estructurales en el sistema tributario e incentivos dirigidos a fomentar la inversión privada. Durante su intervención en la Asamblea General de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, subrayó la urgencia de implementar este ajuste ordenado.

Diagnóstico de la Deuda Colosal y Presión Económica

La propuesta del Ministerio de Hacienda se fundamenta en un diagnóstico que identifica una deuda pública acumulada que alcanza la cifra colosal de $1.200 billones. El funcionario advirtió que esta situación no es sostenible y que las condiciones del mercado podrían imponer ajustes más abruptos si no se actúa preventivamente. La estructura actual de la deuda presenta obligaciones concentradas en plazos de vencimiento cortos, lo cual genera una vulnerabilidad significativa ante fluctuaciones del mercado financiero internacional.

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Miguel Gómez Martínez enfatizó que la combinación de altos niveles de endeudamiento y tasas de interés elevadas ejerce una presión extrema sobre las finanzas del Estado. Esta dinámica limita severamente los recursos disponibles para atender otras necesidades prioritarias del país. El ministro calificó la magnitud de la deuda como absoluta y señaló que la economía soporta una carga fiscal muy alta derivada directamente de este fenómeno de endeudamiento público descontrolado.

Estructura del Gasto Público y Proyecciones de Déficit

Una de las causas raíz identificadas por el Gobierno es el mantenimiento de un nivel elevado de gasto público después de la pandemia, mientras otros países avanzaron en la reducción de sus presupuestos. Según el análisis del Ministro de Hacienda, esta diferencia generó una estructura de gastos que no corresponde con la capacidad real de ingresos del Estado. Para corregir este desequilibrio, la meta oficial es reducir el gasto público del 23% al 21% del producto interno bruto (PIB).

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Las proyecciones oficiales indican que el déficit fiscal para 2026 se sitúa en el 7,2% del PIB. Sin embargo, sin la implementación de medidas adicionales drásticas, esta cifra podría superar el 9% en 2027. El funcionario argumentó que la economía colombiana está dopada por el gasto estatal, ya que si se excluyera este componente, el crecimiento económico apenas alcanzaría el 1%, frente a una tasa histórica esperada del 3,5%.

Mecanismos de la Ley de Rescate Fiscal y Reforma Tributaria

La propuesta central busca lograr una disminución acumulada del gasto equivalente a 4,7% del PIB para el año 2030, lo que representa un recorte total de $90 billones. Además, la iniciativa contempla modificaciones tributarias diseñadas para aumentar los ingresos del Estado de manera sostenida. Las proyecciones estiman que el plan fiscal, incluida la reforma tributaria, generará un recaudo de $51 billones en 2027, escalando hasta superar los $120 billones para 2030.

El objetivo de la reforma es modificar la distribución de las cargas tributarias existentes. Miguel Gómez Martínez explicó que la propuesta pretende corregir la disparidad actual donde las personas de mayores ingresos pagan la misma tarifa de IVA que los ciudadanos con menores recursos. Este cambio busca crear un sistema más justo y eficiente, alineado con la capacidad contributiva real de cada segmento de la población.

Impacto Real y Próximos Pasos del Ajuste

Hasta la fecha, la administración ha ejecutado recortes por valor de $13,8 billones del presupuesto. El ministro anticipó que antes de finalizar 2026 se realizará un nuevo recorte adicional, continuando el esfuerzo iniciado. Aunque estas medidas permitirán estabilizar la deuda y evitar que crezca a la velocidad actual, se reconoce que aún será necesario avanzar en mayores reducciones del gasto estatal para lograr una reducción neta significativa.

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El Gobierno también defiende la implementación de incentivos para atraer nueva inversión extranjera, buscando frenar el crecimiento del aparato estatal. La intención es que la expansión económica tenga un mayor impulso desde el sector privado en lugar de depender exclusivamente del gasto público. En su discurso, el ministro cuestionó las decisiones fiscales de la administración anterior bajo Gustavo Petro, afirmando que su enfoque contribuyó directamente a la crisis de endeudamiento actual al ignorar las instituciones y medidas fiscales necesarias.