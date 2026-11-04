Gobierno colombiano propone Ley de Rescate Económico y nueva reforma tributaria

El Ejecutivo radicó la Ley de Rescate Económico ante el Congreso para cubrir un déficit mensual de COP 11 billones mediante ajustes fiscales y nuevos impuestos.

El Gobierno nacional ha formalizado su estrategia financiera al radicar en el Congreso de la República el proyecto denominado Ley de rescate económico. Esta iniciativa legislativa constituye la base para la próxima reforma tributaria que busca equilibrar las cuentas públicas ante una situación crítica de ingresos versus gastos.

Estrategia fiscal del Ministerio de Hacienda

El Ministerio de Hacienda lidera este proceso normativo con el objetivo explícito de resolver la brecha estructural entre los recursos recaudados y las obligaciones estatales. La entidad técnica argumenta que la administración actual necesita implementar mecanismos de captación adicionales para sostener el funcionamiento básico del Estado sin colapsar la deuda pública acumulada.

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Los analistas económicos señalan que esta medida no es aislada, sino parte de un ciclo recurrente en Colombia donde se implementan nuevas tablas de tributos aproximadamente cada año y medio. Este patrón histórico sugiere que la presión fiscal sobre los contribuyentes aumentará significativamente en el corto plazo para cumplir con las metas presupuestales.

Origen del déficit y contexto del PGN

La necesidad de esta ley surge directamente de los desequilibrios detectados en el Presupuesto General de la Nación (PGN). El Ejecutivo reportó que el Estado percibe una media mensual de COP 29 billones, mientras que sus desembolsos operativos alcanzan los COP 40 billones mensuales.

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Esta diferencia genera un déficit operativo constante de COP 11 billones por mes. Para ilustrar la magnitud del problema, la administración compara esta situación con un hogar que gana $29 unidades monetarias pero gasta $40, obligándose a endeudarse constantemente y asumir costos financieros adicionales por intereses.

Antecedentes recientes incluyen la aprobación inicial del presupuesto para 2027 por un monto de COP 634,9 billones el 20 de octubre, cifra que fue posteriormente modificada por decreto tras identificar errores de trámite. Este evento provocó cambios ministeriales y reestructuraciones que priorizaron el pago de deuda sobre la inversión social.

Impacto en sectores sociales y ciudadanos

Las modificaciones aprobadas en el primer debate legislativo indican que sectores como salud, pensiones, subsidios de energía y gas, así como universidades públicas, dejarán de recibir los recursos adicionales previamente contemplados. Esto implica una reducción real en la capacidad de gasto público para servicios esenciales.

Paralelamente, la propuesta incluye mecanismos de compensación social como la devolución del IVA dirigida específicamente a personas de menores ingresos. Esta medida intenta mitigar el impacto regresivo de los nuevos impuestos sobre la población vulnerable, aunque amplía la base tributaria general.

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Próximos pasos legislativos y debates

El proyecto ya se encuentra en trámite ante el Congreso y enfrentará intensos debates parlamentarios dado el historial de acusaciones de corrupción y malversación dirigidas hacia la administración anterior. La Fiscalía registró más de 80 denuncias durante el periodo de Gustavo Petro, lo cual añade complejidad política al proceso.

Se espera que el debate continúe hasta consolidar la normativa completa que permita al Estado mantener su solvencia. Los ciudadanos deberán prepararse para un escenario de mayor carga tributaria y ajustes en los servicios públicos financiados con recursos estatales.