Marcela Brun anuncia proyecto decreto para modificar giros directos salud, buscando corregir deuda $27,8 billones y mejorar eficiencia recursos EPS.

El Gobierno colombiano, a través del Ministerio de Salud, ha presentado un proyecto de decreto diseñado para reestructurar las condiciones de los giros directos dentro del sistema de salud. Esta iniciativa busca corregir las dificultades financieras que han afectado a las aseguradoras y garantizar una distribución más eficiente de los recursos. La viceministra de Protección Social, Marcela Brun Vergara, detalló los alcances de esta medida, la cual se encuentra actualmente en un proceso de consulta pública.

Mecanismo de Giros Directos y su Funcionamiento

El giro directo en salud representa el mecanismo financiero fundamental mediante el cual la Administradora de Recursos del Sistema de Salud, conocida como Adres, transfiere fondos de manera directa a las instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS) y a los proveedores de servicios y tecnologías. Este sistema opera tanto en el régimen contributivo, correspondiente a los cotizantes, como en el régimen subsidiado, destinado a los no cotizantes. La administración actual sostiene que es necesario ajustar este flujo de caja para estabilizar el ecosistema sanitario.

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Deuda Hospitalaria y Impacto Financiero

La urgencia de esta reforma se basa en datos alarmantes presentados por la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC). Según el informe número 56 de cartera hospitalaria de la ACHC, que agremia a 232 instituciones, a junio de 2026, los hospitales y clínicas de todo el país acumulaban una deuda cercana a los $27,8 billones. De esta cifra total, la mitad se encontraba en mora, lo que indica una crisis de liquidez severa. La deuda total con las instituciones que reportan al estudio cerró en $25,7 billones en diciembre de 2025, incrementándose en más de $2,1 billones durante el primer semestre del año, lo que equivale a un promedio de casi $11.600 millones de deuda adicional cada día.

Críticas a la Gestión Anterior y Problemas Identificados

La viceministra Marcela Brun Vergara criticó la decisión tomada antes de finalizar el gobierno del expresidente Gustavo Petro, la cual elevó el porcentaje mínimo de giro directo del 80 al 90 por ciento. Brun calificó esta medida como irresponsable e ilegal, argumentando que ha generado dificultades para que las EPS cumplan otras obligaciones financieras. Entre los problemas identificados se encuentra la imposibilidad de pagar a proveedores que no están habilitados para recibir giros directos, como distribuidores de pañales, medicamentos, dispositivos médicos, servicios de transporte de pacientes y profesionales independientes.

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Adicionalmente, la funcionaria advirtió que esta modalidad limita la capacidad de las EPS para atender anticipos derivados de acciones de tutela, impide el cumplimiento oportuno de obligaciones tributarias como agentes retenedores y dificulta el pago de las glosas a los prestadores dentro de los cinco días hábiles establecidos por la ley. Las glosas son avisos de no conformidad que los pagadores emiten ante la factura de una IPS, lo cual congela los recursos hasta que la institución corrija el error.

Tres Prioridades de la Nueva Reforma Sanitaria

El proyecto de decreto establece tres prioridades claras para reordenar el sistema. La primera consiste en garantizar los pagos por la atención de mujeres durante el embarazo, parto y posparto, así como de los recién nacidos. Esta medida busca contribuir a solucionar el cierre de camas y las dificultades de atención en el país. La segunda prioridad apunta a mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. La funcionaria indicó que el pago por evento, aunque necesario en algunos casos, es la modalidad de contratación más costosa e ineficiente y actualmente representa el 70 por ciento de los contratos.

La tercera prioridad contempla el pago de las obligaciones laborales al talento humano en salud. La iniciativa busca atender las deudas pendientes con los trabajadores que prestan sus servicios diariamente a los colombianos. Marcela Brun aseguró que el objetivo es generar mejores resultados en salud a un menor costo, promoviendo modalidades de contratación prospectiva que permitan mejorar los resultados y reducir los costos. El proyecto continuará su trámite de discusión pública antes de avanzar en el proceso de expedición del decreto.