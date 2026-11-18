El ministro de Justicia, Iván Cancino, confirmó durante el Senado que el proyecto del buque-cárcel y las diez megacárceles siguen vigentes bajo la administración de Abelardo de la Espriella.

El Ministerio de Justicia de Colombia reafirmó oficialmente que dos de las principales estrategias contra la criminalidad carcelaria, prometidas por el presidente Abelardo de la Espriella durante su campaña electoral, permanecen vigentes y en fase de planeación. Se trata específicamente del proyecto del buque-cárcel y la construcción de megacárceles, medidas que han generado intenso debate público desde su anuncio inicial.

Ministro Iván Cancino ratifica proyecto del buque-cárcel

El ministro de Justicia, Iván Cancino, utilizó un debate celebrado en el Senado de la República para declarar con claridad que la iniciativa del buque-cárcel avanza sin interrupciones. Durante su intervención, Cancino enfatizó que el proyecto está en marcha y que existen avances significativos en la coordinación técnica, trabajando en estrecha colaboración con el Ministerio de Defensa para viabilizar la operación.

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Además de la coordinación con la defensa nacional, el titular del despacho de Justicia mencionó que han sostenido conversaciones preliminares con la Defensoría del Pueblo para abordar los aspectos humanos de la medida. Cancino destacó que quienes tienen conocimiento de su trayectoria pueden verificar que su política siempre ha priorizado las garantías y los derechos humanos, buscando un equilibrio con la necesidad de evitar el crimen y reducir la reincidencia en los establecimientos carcelarios existentes.

Candidatos prioritarios para el traslado marítimo

La atención hacia la estrategia del buque-cárcel se intensificó recientemente cuando el presidente Abelardo de la Espriella anunció su intención de trasladar a este tipo de instalaciones a Néider Uñates López, conocido como Primo Gay. Este individuo es considerado uno de los terroristas más buscados en el departamento de Antioquia y fue capturado el sábado anterior al anuncio presidencial, lo que sitúa su caso en el centro de la aplicación práctica de la norma.

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El grupo de reclusos de alta peligrosidad propuestos para estas embarcaciones de seguridad incluye también a figuras emblemáticas del narcotráfico en la Costa Caribe. Entre los candidatos iniciales se encuentran Digno Palomino, líder de la banda criminosa Los Pepes, y Ober Martínez, alias El Negro, quien representa a los Rastrojos Costeños, consolidando una lista de objetivos estratégicos para la nueva metodología de encarcelamiento.

Estrategia de financiación y construcción de megacárceles

En el mismo escenario institucional, el gobierno también respondió sobre el plan de las megacárceles, cuyo objetivo inicial era la construcción de diez instalaciones de máxima seguridad. Cancino señaló que el Presidente de la República realizará próximamente el anuncio oficial que detallará la estructuración y la ubicación geográfica de las primeras cárceles de pabellones de alta seguridad prometidas durante el proceso electoral.

Frente a las preocupaciones sobre el costo económico de estas obras faraónicas, el ministro de Justicia argumentó que no existe escasez de recursos, sino una necesidad urgente de ocupación carcelaria. Para lograr la construcción sin cargar exhaustivamente el presupuesto nacional, el Ministerio de Justicia plantea recurrir a alianzas público-privadas, un modelo utilizado por la Alcaldía de Medellín con su cárcel para sindicatos, que está próxima a inaugurarse.

Mecanismos legales para optimizar bienes del Estado

Para financiar estas grandes infraestructuras penitenciarias, el gobierno evaluará el uso de figuras jurídicas innovadoras como el derecho de superficie. Esta estrategia permite construir sobre terrenos o bienes existentes mediante acuerdos complejos que implican avalúos precisos y la creación de inventarios exhaustivos de todos los bienes ociosos de la Nación, garantizando así el apoyo económico necesario sin alterar drásticamente las finanzas públicas actuales.

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El enfoque del Gobierno Nacional busca transformar la infraestructura carcelaria mediante una combinación de creatividad jurídica y coordinación interinstitucional. Al integrar a actores como la Defensa y la Defensoría, y al explorar mecanismos de financiación alternativos, la administración de Abelardo de la Espriella intenta demostrar que es posible implementar soluciones estructurales a la crisis de seguridad sin violar los marcos legales ni económicos del país.