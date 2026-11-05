Gobierno colombiano regula protocolos ante fallecimientos en operaciones de la fuerza pública

El borrador del decreto establece coordinación entre ministerios y entidades para gestionar fallecimientos, pero deja vacíos sobre custodia de cadáveres y tiempos de respuesta judicial.

El Gobierno colombiano ha preparado un borrador de decreto dirigido a regular las actuaciones de las entidades estatales cuando se produzcan fallecimientos vinculados a operaciones de la Fuerza Pública. Este instrumento normativo busca establecer mecanismos de coordinación institucional entre el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Justicia, la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional, así como con los gobernadores y los alcaldes de las distintas regiones del país.

Protocolo de coordinación institucional obligatoria

El documento normativo exige que los integrantes de la Fuerza Pública informen de manera inmediata a la Fiscalía o a la autoridad de policía judicial competente ante cualquier fallecimiento relacionado con una operación legalmente ordenada. La normativa obliga a proporcionar toda la información necesaria para facilitar la atención del caso y garantizar el cumplimiento de las actuaciones correspondientes.

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Se establece un periodo inicial de ejecución de seis meses para la implementación de estas directrices. Durante este lapso, se prevé una evaluación intermedia a los tres meses y la presentación de un informe final que detalle el funcionamiento del protocolo. Este marco temporal busca permitir una adaptación progresiva de las instituciones involucradas.

Puntos débiles sobre custodia y protección de cuerpos

Algunos observadores han señalado que el borrador deja interrogantes sobre las prohibiciones y responsabilidades específicas relativas a la preservación de los cadáveres. El texto no puntualiza de forma clara cómo debe actuar la unidad militar frente al cuerpo mientras llega la autoridad competente a la zona donde se encuentra el suceso, lo que genera incertidumbre operativa.

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Además, el decreto no establece tiempos concretos para la llegada de las autoridades judiciales y forenses a los escenarios de los hechos. Esta ausencia de especificación temporal dificulta la delimitación suficiente de la responsabilidad sobre el cadáver y puede complicar la preservación de la evidencia en contextos de alta movilidad o tensión.

Surgen preguntas críticas sobre quién tendrá la cadena de custodia del cadáver y quién responderá por la protección del cuerpo durante el periodo de espera. Tampoco se aclara quién garantizará que la escena no sea alterada ni quién responderá ante una eventual pérdida de integridad o contaminación de la evidencia, aspectos fundamentales para la investigación penal.

Delegación de responsabilidades institucionales pendientes

Sumado a los vacíos operativos sobre la escena, el borrador de decreto aún presenta deficiencias sobre la delimitación precisa de las responsabilidades de cada institución involucrada. La falta de claridad en estas asignaciones puede generar duplicidad de funciones o zonas grises en la gestión de crisis.

Caracol Radio fue la primera entidad en conocer en primicia este borrador, que busca evitar que las Fuerzas Militares intervengan indebidamente en la investigación judicial. Sin embargo, la precisión de los mecanismos de control y supervisión sigue siendo un tema abierto en los debates técnicos sobre la reforma.

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La implementación definitiva de estas normas dependerá de la resolución de estas dudas legales y operativas. Las instituciones deben armonizar sus protocolos internos con las nuevas exigencias para asegurar el respeto a los derechos y la eficacia en la actuación de las autoridades.