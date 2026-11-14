Gobierno colombiano renueva contratos de fondos cafeteros por 10 años a Fedecafeteros

El Gobierno extiende la administración de los fondos cafeteros a Fedecafeteros por una década, exigiendo transparencia y resultados concretos para los productores en un contexto de fortalecimiento exportador.

El Gobierno nacional ha formalizado la renovación por diez años de los contratos de administración del Fondo Nacional del Café y del Fondo de Estabilización de Precios del Café. Esta resolución garantiza que la Federación Nacional de Cafeteros ( Fedecafeteros) mantendrá la gestión de estos instrumentos clave durante la próxima década. La firma oficial se realizó en la ciudad de Santa Marta, consolidando el rol central de la institución en la gobernanza del sector.

Firma oficial con alta representación estatal

La ceremonia de renovación contó con la presencia de las máximas autoridades encargadas de supervisar la actividad agrícola y fiscal del país. Abelardo de la Espriella, en su calidad de presidente de la República, encabezó el acto de suscripción junto a Indalecio Dangond, ministro de Agricultura, y Miguel Gómez Martínez, ministro de Hacienda. La presencia conjunta de estos tres altos funcionarios subraya la prioridad estratégica que mantiene el Estado colombiano para con la caficultura.

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Este acto administrativo no solo representa una continuidad operativa, sino un respaldo explícito a la institucionalidad cafetera. El Gobierno busca asegurar la estabilidad para los millones de productores que dependen directamente de este esquema de apoyo financiero y técnico. La renovación valida la estructura actual, pero bajo nuevas expectativas de desempeño y gestión transparente de los recursos.

Respaldo condicionado a la transparencia y resultados

Indalecio Dangond estableció una condición clara para este respaldo de diez años: la demostración tangible de resultados en beneficio de los agricultores. El ministro de Agricultura enfatizó que los recursos parafiscales no constituyen patrimonio de las organizaciones gremiales, sus juntas directivas o sus dirigentes. Por el contrario, son fondos que pertenecen exclusivamente a los productores que realizan los aportes correspondientes.

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La administración de tales capitales exige una responsabilidad superior que trasciende la mera gestión administrativa. Dangond instó a demostrar cuentas claras, invertir agresivamente en productividad y generar valor económico real para los caficultores. Se busca que las inversiones traduzcan bienestar territorial y aseguren el futuro del sector, desplazando el enfoque hacia la comodidad burocrática de las entidades gestoras.

El mensaje del ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, y del presidente Abelardo de la Espriella reforzó esta postura. Ambos funcionarios coincidieron en que cuando los recursos públicos y parafiscales se administran con ética y eficiencia, el Estado tiene la obligación moral y política de respaldar esos esfuerzos. Esta renovación, por tanto, constituye un voto de confianza condicionado al cumplimiento estricto de los estándares de gestión.

El café lidera las exportaciones nacionales en 2025

El contexto macroeconómico que acompaña esta decisión destaca la relevancia creciente del café en la balanza comercial colombiana. Durante el año 2025, el café representó el 12% del total de las exportaciones del país. Esta cifra posiciona al producto como uno de los renglones más relevantes de la oferta exportadora nacional, superando incluso al carbón en términos de importancia económica.

La capacidad del café para liderar las ventas al exterior subraya la necesidad de mantener una institucionalidad sólida y eficiente. La gestión de los fondos bajo la administración de Fedecafeteros juega un papel determinante en el sostenimiento de esta ventaja competitiva. La renovación contractual busca preservar las herramientas financieras que han permitido al sector mantener su presencia en los mercados globales frente a la creciente demanda internacional.

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Reto de agregar valor en los mercados internacionales

Más allá de la renovación administrativa, el encuentro en Santa Marta puso sobre la mesa los desafíos estratégicos para la próxima década. Los asistentes coincidieron en que el principal reto no consiste únicamente en aumentar los volúmenes de producción. Será fundamental transformar la oferta de origen para incorporar mayor valor agregado al producto final.

El objetivo es que la riqueza generada en las regiones productoras no se limite a la comercialización del grano básico. Se busca que la gestión de los fondos y las políticas públicas traduzcan mayores oportunidades económicas para los productores y sus territorios. Esto implica fortalecer el posicionamiento del café colombiano en mercados internacionales especializados, donde el precio y la diferenciación son clave.

La extensión de los contratos por una década establece un marco temporal claro para alcanzar estos objetivos de desarrollo. El Gobierno ha expresado su confianza en la capacidad de Fedecafeteros para gestionar la inversión y la innovación necesaria. La expectativa es que esta alianza público-privada se traduzca en mejores ingresos para el caficultor y en un sector más resiliente ante las fluctuaciones del mercado global.