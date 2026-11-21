La Casa de Nariño desestiman propuestas sobre menores e instrumentos en lidias tras publicar antes de tiempo el documento de transición a la prohibición total de las corridas de toros en Colombia.

La administración presidencial de Colombia anunció oficialmente la retirada del borrador de decreto que buscaba modificar las reglas para los espectáculos taurinos durante el periodo de transición hacia su prohibición total. Según el comunicado institucional publicado a través de fuentes como El Tiempo y Canal 1, la propuesta fue retirada porque se dio a conocer antes de completar las revisiones técnicas y las coordinaciones interinstitucionales necesarias.

Retiro de borrador por publicación prematura

El Gobierno Nacional confirmó que el texto no seguirá su trámite legislativo ni administrativo. La Casa de Nariño aclaró que la aparición del documento en la plataforma de consulta pública no equivalía a la expedición de una norma vigente. Por el contrario, se trataba de un proyecto abierto a comentarios que fue retirado preventivamente para evitar malentendidos sobre la política estatal. Esta decisión implica que las modificaciones sugeridas en el borrador no tienen validez jurídica ni se pueden aplicar por parte de los organizadores de eventos.

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Desmentido sobre permisos de menores e instrumentos

Uno de los puntos centrales de la confusión que motivó la aclaración oficial se refería a supuestos permisos para el ingreso de menores de edad y el uso de instrumentos tradicionales. El borrador retirado contemplaba que niños menores de diez años pudieran asistir a las plazas acompañados de un adulto. Asimismo, sugería que adolescentes desde los catorce años podrían integrarse a las cuadrillas taurinas. También se planteaban ajustes sobre el uso de puyas, banderillas y estoques, elementos clave en las lidias.

El Ejecutivo enfatizó que estas disposiciones no se convirtieron en autorizaciones vigentes. Se trata exclusivamente de propuestas sometidas a escrutinio que fueron retiradas antes de su aprobación. La Presidencia señaló explícitamente que el documento no correspondía a una decisión presidencial para reactivar o suavizar las reglas de las corridas. La intención fue corregir la interpretación pública de que el Estado estaba habilitando nuevas prácticas mediante un texto incompleto.

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Compromiso con el bienestar animal y tradición

En el mismo pronunciamiento, la administración reiteró su compromiso firme con la protección y el bienestar de los animales. Los portavoces del gobierno sostuvieron que el respeto por las tradiciones culturales no puede prevalecer sobre la prevención del maltrato animal y el sufrimiento innecesario. Este posicionamiento contextualiza la reticencia a aprobar cualquier norma que pudiera interpretarse como un avance en el uso de la fuerza sobre los toros o una apertura indebida para menores en estos espectáculos de riesgo.

La regulación actual sigue estando basada en el Decreto 0703, disponible en el repositorio normativo de Presidencia, el cual establece condiciones estrictas de bienestar animal. Este decreto aplica a corridas de toros, rejoneo, novilladas, becerradas y tientas, exigiendo que se limiten a lugares con tradición ininterrumpida. Además, prohíbe a las autoridades municipales y departamentales destinar recursos públicos directos o indirectos para construir o financiar instalaciones taurinas.

Cronograma de prohibición y Ley No Más Olé

El retiro de este borrador no altera el calendario establecido por la Ley 2385 de 2024, conocida popularmente como Ley No Más Olé. Esta normativa estableció una transición de tres años antes de la prohibición absoluta de estos espectáculos en todo el territorio nacional. De acuerdo con la explicación periodística difundida por Canal 1, la prohibición total comenzará a aplicarse de manera efectiva el 22 de julio de 2027. La eliminación del proyecto no acelera ni retrasa esta fecha límite.

Para la ciudadanía y el sector taurino, la distinción es fundamental. La normativa vigente durante la transición sigue siendo la ya expedida, no las propuestas fallidas. El seguimiento futuro deberá centrarse en cualquier decisión formal que emita el Estado después de este proceso, sin atribuir efectos jurídicos al borrador retirado. El gobierno mantiene que el objetivo final es la eliminación progresiva y definitiva de estas actividades bajo estrictos estándares de protección animal.