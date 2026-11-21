El Ejecutivo colombiano desistió de modificar la prohibición taurina tras fuerte oposición. Se descartó el ingreso de niños y el uso de puyas en los espectáculos.

El Gobierno Nacional de Colombia retiró oficialmente un proyecto de decreto que buscaba modificar las restricciones vigentes para las corridas de toros. La iniciativa, que generó un intenso debate público, fue suspendida después de recibir cuestionamientos firmes de sectores políticos y organizaciones defensoras de los animales. La Presidencia confirmó que el documento no avanzará en su trámite legislativo.

Retiro oficial del borrador taurino

La Oficina de la Presidencia anunció el viernes 20 de noviembre que el borrador fue publicado prematuramente antes de completar las revisiones institucionales necesarias. El Gobierno aclaró que el documento no representaba una decisión final del Ejecutivo ni respondía a una instrucción directa del presidente Abelardo De la Espriella. Se confirmó que el proyecto no continuará su proceso de aprobación ni implementación.

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El texto había sido publicado originalmente el jueves 19 de noviembre en el Sistema Único de Consulta Pública (Sucop). La propuesta fue presentada por los ministerios de Cultura y Ambiente con el objetivo de modificar diez artículos del Decreto 703 del 7 de julio de 2026. Esta normativa establece las condiciones para realizar espectáculos taurinos durante el periodo de transición hacia la prohibición definitiva de estas prácticas en el país.

Propuestas controvertidas sobre niños e instrumentos

El borrador proponía cambios significativos en la reglamentación actual, aunque no buscaba eliminar la prohibición total aprobada mediante la Ley 2385 de 2024. Uno de los puntos más cuestionados era la posibilidad de permitir el ingreso de niños menores de 10 años a las plazas, siempre que estuvieran acompañados por un adulto. La normativa vigente prohíbe estrictamente el acceso de menores de 18 años.

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Además, se contemplaba que adolescentes desde los 14 años pudieran integrar cuadrillas taurinas bajo condiciones de seguridad específicas. Esto implicaba modificar la restricción que impide a los menores de edad desempeñarse como toreros, banderilleros, rejoneadores o novilleros. Otras modificaciones sensibles afectaban el uso de puyas, banderillas, estoques y rejones, limitando sus restricciones principalmente al cargue y traslado de los animales.

Reacción política y defensa animal

La senadora Esmeralda Hernández, del Pacto Histórico, criticó públicamente la iniciativa. Aseguró que la publicación del proyecto parecía responder a la intención de permitir nuevamente las corridas durante las temporadas taurinas de diciembre y enero. Hernández cuestionó que se permitiera a los menores asistir a espectáculos donde se presenta sufrimiento animal, enfatizando que la niñez debe protegerse.

El representante a la Cámara Gabriel Becerra también expresó su rechazo. Argumentó en su cuenta en la red X que no tiene sentido proteger a los animales por ley mientras se permite que los niños presencien su sufrimiento. Becerra afirmó que la crueldad no debe promoverse y exigió que no haya pasos atrás contra el maltrato animal durante el periodo de transición.

Cambios en la supervisión veterinaria

La controversia también alcanzó las disposiciones sobre la atención veterinaria. El proyecto proponía que los conceptos técnicos de los veterinarios no constituirían órdenes para suspender la corrida si un toro presentaba lesiones graves. La intervención se concentraría en la evaluación una vez regresaran los animales a los corrales, manteniendo las decisiones finales bajo la competencia de la junta técnica y el presidente de la corrida.