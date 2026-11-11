Gobierno colombiano vende activos SAE para pagar deuda pública

El Ministerio de Hacienda anuncia la venta de bienes de la SAE, como aviones y fincas, para reducir el endeudamiento nacional en una estrategia fiscal urgente.

El Gobierno nacional ha confirmado que utilizará los ingresos generados por la venta de activos estatales para realizar un pago anticipado de la deuda pública. Esta decisión estratégica busca optimizar las finanzas del Estado mediante la liquidación de bienes propiedad de la Sociedad de Activos Especiales (SAE). El anuncio oficial fue realizado por el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, durante su participación en la Asamblea General de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif). Este evento se llevó a cabo el 11 de noviembre en la ciudad de Bogotá.

Cartera de Bienes Inmuebles y Vehículos

La propuesta incluye la disposición de una amplia variedad de propiedades bajo la administración de la entidad gubernamental. Entre los activos listados se encuentran vehículos de lujo, aviones, fincas rústicas, apartamentos residenciales, centros comerciales y teatros de cine. El ministro cuestionó el estado actual de estos bienes, afirmando que gran parte permanece abandonada sin generar ingresos fiscales. La SAE registra aproximadamente 68.000 activos en sus inventarios, lo cual representa una carga significativa para el erario público.

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Estrategia Fiscal y Ley de Rescate

Miguel Gómez Martínez justificó esta medida comparando la situación financiera del Estado con la de una familia que enfrenta dificultades económicas. Explicó que vender propiedades es necesario para saldar obligaciones pendientes, destinando cada peso obtenido al prepago de deuda. Reconoció que los ingresos podrían ser limitados frente al tamaño total de las obligaciones, pero defendió la iniciativa como una señal positiva de gestión responsable. Además, resaltó que esta acción forma parte de la Ley de Rescate Económico diseñada para ordenar las cuentas públicas tras el deterioro fiscal heredado.

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Impacto en el Gasto Público Nacional

El jefe de la cartera de Hacienda confirmó recortes presupuestales por valor de $13,8 billones hasta la fecha. Se contempla un nuevo ajuste fiscal antes de finalizar el año 2026 para consolidar la estabilidad económica. Estas reducciones implican una revisión exhaustiva de los resultados de las entidades y programas que reciben recursos públicos. El objetivo es evaluar su funcionamiento real y asegurar que los fondos se utilicen eficientemente en beneficio del desarrollo nacional.

Seis Componentes de la Reforma Económica

La Ley de Rescate Económico se estructura alrededor de seis componentes clave para modificar el manejo financiero. El primero busca reducir el tamaño del Estado administrativo. El segundo introduce EfectIVA para focalizar devoluciones del IVA y ajustar ingresos. Un tercer frente impulsa el crecimiento económico mientras el cuarto atrae capitales extranjeros mediante incentivos. Los dos últimos fortalecen instituciones fiscales y combaten contrabando y evasión tributaria.