Gobierno confirma regreso de subsidios de vivienda en 2027 con Mi Casa Milagro
El ministro Jaime Andrés Beltrán anuncia la implementación del programa Mi Casa Milagro para 2027, detallando la inversión de 20,16 billones y los criterios para vivienda y agua.
El Gobierno Nacional confirmó oficialmente que los subsidios para la compra de vivienda en Colombia entrarán en vigor a partir de 2027. Durante el desarrollo del XXIII Congreso Nacional de Infraestructura, el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, reveló que el programa Mi Casa Milagro sustituirá a la iniciativa Mi Casa Ya. Esta nueva modalidad comenzará a operar en el primer semestre del próximo año, con el objetivo expreso de facilitar el acceso a la Vivienda de Interés Prioritario (VIP) y la Vivienda de Interés Social (VIS). Los requisitos detallados para acceder a estos beneficios se darán a conocer durante el primer semestre de 2027.
Marco legal y proyección de recursos
Los criterios de asignación y el mecanismo de funcionamiento se definirán en el marco del nuevo Plan Nacional de Desarrollo. El ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, presentó una proyección de inversión de $20,16 billones en vivienda y agua para el cuatrienio en curso. Estos recursos están destinados a impulsar nuevos proyectos, recuperar obras pendientes y fortalecer la infraestructura en municipios, departamentos y corregimientos de todo el país.Also readPróximas fechas ICFES 2027 confirmadas: ¿cuándo abren inscripciones pruebas Saber 11 calendario B?
Se espera que la cobertura de esta iniciativa alcance a los 32 departamentos de la nación. Sin embargo, Beltrán advirtió sobre la reducción significativa de los recursos disponibles para vivienda, agua y ordenamiento territorial. Los fondos pasaron de cerca de $6 billones en 2023 a una proyección de $2,23 billones para 2027. Esta disminución obliga a priorizar la ejecución de iniciativas que ya cuentan con financiación comprometida.
Atención a emergencias y reconstrucción
Una de las prioridades inmediatas será la atención de las afectaciones ocasionadas por las emergencias que impactaron a 16 departamentos y 498 municipios del país. Las necesidades estimadas ascienden a $19,7 billones para vivienda y $1,4 billones para agua potable. Para avanzar en la reconstrucción, el ministro anunció la formalización del convenio entre Fonvivienda y el Fondo Milagro. Este mecanismo contempla una inversión proyectada de $1,7 billones.
La oferta incluye 4.700 viviendas nuevas para adquisición, 1.050 viviendas rurales y 20.000 mejoramientos de vivienda. Adicionalmente, el Ministerio trabaja en la estructuración de proyectos de construcción en sitio propio. A estos recursos se suma una proyección de $5 billones mediante el mecanismo de Obras por Impuestos. Este instrumento financiará proyectos de reconstrucción de vivienda en las zonas más afectadas.
Infraestructura hídrica y proyectos pendientes
En materia de agua, el ministro Jaime Andrés Beltrán destacó iniciativas previstas en Chocó con ocho proyectos, Risaralda con tres y Quindío con cuatro. El balance del Ministerio identifica cerca de $5,7 billones en iniciativas pendientes por destrabar. De esta cifra, $3,6 billones corresponden al sector de agua y $2,13 billones a vivienda. Existe un desfase entre los recursos comprometidos y su traducción en proyectos estructurados.
Entre las iniciativas de mayor inversión en acueducto y alcantarillado se encuentra la PTAR Río de Oro, que atenderá a Bucaramanga y Girón. Este proyecto cuenta con recursos por $1,27 billones. Otros avances importantes incluyen la PTAR Pereira-Dosquebradas, con $464.700 millones, y el sistema de alcantarillado de Rozo, La Torre y La Acequia en Palmira. Este último tiene recursos por $142.600 millones.
También se han identificado proyectos que necesitan avanzar en sus procesos de contratación. Entre ellos están el alcantarillado urbano y la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de San Pablo en Nariño, por $39.220 millones. Asimismo, se encuentra la PTAR de Santiago de Tolú en Sucre, con $35.010 millones. El propósito de Beltrán es superar los obstáculos administrativos para materializar estas inversiones en servicios para las comunidades.
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