El ministro Jaime Andrés Beltrán anuncia la implementación del programa Mi Casa Milagro para 2027, detallando la inversión de 20,16 billones y los criterios para vivienda y agua.

El Gobierno Nacional confirmó oficialmente que los subsidios para la compra de vivienda en Colombia entrarán en vigor a partir de 2027. Durante el desarrollo del XXIII Congreso Nacional de Infraestructura, el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, reveló que el programa Mi Casa Milagro sustituirá a la iniciativa Mi Casa Ya. Esta nueva modalidad comenzará a operar en el primer semestre del próximo año, con el objetivo expreso de facilitar el acceso a la Vivienda de Interés Prioritario (VIP) y la Vivienda de Interés Social (VIS). Los requisitos detallados para acceder a estos beneficios se darán a conocer durante el primer semestre de 2027.

Marco legal y proyección de recursos

Los criterios de asignación y el mecanismo de funcionamiento se definirán en el marco del nuevo Plan Nacional de Desarrollo. El ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, presentó una proyección de inversión de $20,16 billones en vivienda y agua para el cuatrienio en curso. Estos recursos están destinados a impulsar nuevos proyectos, recuperar obras pendientes y fortalecer la infraestructura en municipios, departamentos y corregimientos de todo el país.

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Se espera que la cobertura de esta iniciativa alcance a los 32 departamentos de la nación. Sin embargo, Beltrán advirtió sobre la reducción significativa de los recursos disponibles para vivienda, agua y ordenamiento territorial. Los fondos pasaron de cerca de $6 billones en 2023 a una proyección de $2,23 billones para 2027. Esta disminución obliga a priorizar la ejecución de iniciativas que ya cuentan con financiación comprometida.

Atención a emergencias y reconstrucción

Una de las prioridades inmediatas será la atención de las afectaciones ocasionadas por las emergencias que impactaron a 16 departamentos y 498 municipios del país. Las necesidades estimadas ascienden a $19,7 billones para vivienda y $1,4 billones para agua potable. Para avanzar en la reconstrucción, el ministro anunció la formalización del convenio entre Fonvivienda y el Fondo Milagro. Este mecanismo contempla una inversión proyectada de $1,7 billones.

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La oferta incluye 4.700 viviendas nuevas para adquisición, 1.050 viviendas rurales y 20.000 mejoramientos de vivienda. Adicionalmente, el Ministerio trabaja en la estructuración de proyectos de construcción en sitio propio. A estos recursos se suma una proyección de $5 billones mediante el mecanismo de Obras por Impuestos. Este instrumento financiará proyectos de reconstrucción de vivienda en las zonas más afectadas.

Infraestructura hídrica y proyectos pendientes

En materia de agua, el ministro Jaime Andrés Beltrán destacó iniciativas previstas en Chocó con ocho proyectos, Risaralda con tres y Quindío con cuatro. El balance del Ministerio identifica cerca de $5,7 billones en iniciativas pendientes por destrabar. De esta cifra, $3,6 billones corresponden al sector de agua y $2,13 billones a vivienda. Existe un desfase entre los recursos comprometidos y su traducción en proyectos estructurados.

Entre las iniciativas de mayor inversión en acueducto y alcantarillado se encuentra la PTAR Río de Oro, que atenderá a Bucaramanga y Girón. Este proyecto cuenta con recursos por $1,27 billones. Otros avances importantes incluyen la PTAR Pereira-Dosquebradas, con $464.700 millones, y el sistema de alcantarillado de Rozo, La Torre y La Acequia en Palmira. Este último tiene recursos por $142.600 millones.

También se han identificado proyectos que necesitan avanzar en sus procesos de contratación. Entre ellos están el alcantarillado urbano y la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de San Pablo en Nariño, por $39.220 millones. Asimismo, se encuentra la PTAR de Santiago de Tolú en Sucre, con $35.010 millones. El propósito de Beltrán es superar los obstáculos administrativos para materializar estas inversiones en servicios para las comunidades.