Gobierno cubano denuncia impacto de sanciones estadounidenses en niños de la isla

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, denunció que los niños y niñas de la isla son víctimas directas del endurecimiento de las sanciones económicas y comerciales impuestas por Estados Unidos.

El Gobierno cubano aseguró que las restricciones económicas impuestas por Estados Unidos tienen un impacto directo sobre los niños de la isla. El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, denunció que los niños y niñas de la isla son víctimas directas del endurecimiento de las sanciones económicas y comerciales impuestas por Estados Unidos .

A través de un mensaje difundido en redes sociales, el canciller calificó las medidas como un castigo colectivo, cruel e indiscriminado y aseguró que las restricciones, sumadas a las dificultades para el suministro de combustible, han generado consecuencias graves para la población infantil. Las autoridades cubanas sostienen que la tasa de mortalidad infantil se habría incrementado de 4,0 a 9,9 fallecimientos por cada mil nacidos vivos y que la expectativa de vida de menores diagnosticados con cáncer se redujo del 85 % al 65 % debido a las dificultades para acceder a medicamentos, tratamientos e insumos médicos.

El Gobierno de Cuba atribuye esta situación a las limitaciones económicas derivadas de las sanciones estadounidenses y al encarecimiento de las operaciones comerciales y financieras de la isla. Ante este panorama, las autoridades cubanas reiteraron su llamado a Estados Unidos para que suspenda las medidas económicas y comerciales que pesan sobre el país.

La administración de La Habana sostuvo que el levantamiento de las sanciones permitiría mejorar las condiciones de vida de la población, garantizar el acceso a recursos esenciales y favorecer el desarrollo de la infancia en un entorno de mayor estabilidad. Las declaraciones del canciller se producen en medio de un nuevo episodio de tensiones diplomáticas entre ambos países.

En los últimos meses, Washington ha incrementado la presión sobre dirigentes cubanos, incluyendo sanciones contra altos funcionarios del Gobierno y medidas dirigidas a restringir aún más las operaciones económicas de la isla. Mientras tanto, Cuba mantiene su postura de que las sanciones constituyen uno de los principales factores que afectan el desempeño económico del país y las condiciones de vida de su población





ElUniversalCtg / 🏆 16. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Cuba Estados Unidos Sanciones Niños Salud

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Guía para obtener el pasaporte colombiano por primera vez: documentos y requisitosEste trámite siempre debe realizarse a través de los canales oficiales del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Cancillería.

Read more »

Roberto Sánchez promete restablecer relaciones plenas de Perú con México y Colombia si gana la presidencia“Lo justo para América Latina y Perú es el restablecimiento inmediato de las relaciones plenas con nuestros países hermanos de América Latina”, afirmó.

Read more »

“Trump busca un pretexto contra Cuba, pero no queremos guerra, sino diálogo”: Díaz-CanelEl presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, denuncia que el mandatario estadounidense, Donald Trump, pretende la “asfixia” económica, financiera y energética de Cuba para provocar un “estallido social” y tener un “pretexto” así para intervenir, aunque su gobierno, subraya, no quiere la guerra, sino diálogo.

Read more »

Zarparon de Cartagena 100 toneladas de ayuda humanitaria para CubaLa directora general de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional, Alexandra Palencia, dijo que el envío representa “una expresión de la solidaridad que une a nuestros pueblos”.

Read more »