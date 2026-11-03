Gobierno de Abelardo de la Espriella acelera Ley de Rescate Económico con mensaje de urgencia

Abelardo de la Espriella radicó un mensaje de urgencia en el Congreso para priorizar la Ley de Rescate Económico, buscando equilibrar las finanzas públicas y reformar el sistema de salud y tributario en Colombia.

El presidente Abelardo de la Espriella ha iniciado un procedimiento legislativo estratégico para acelerar la aprobación de la Ley de Rescate Económico en el Congreso de Colombia. Para lograr este objetivo institucional, el mandatario ha radicado formalmente un mensaje de urgencia e insistencia dirigido a los legisladores. Esta medida busca que la Cámara de Representantes y el Senado den prioridad absoluta a la discusión del proyecto de ley durante sus sesiones ordinarias.

Mecanismo de urgencia y plazos constitucionales

La solicitud presenta efectos jurídicos inmediatos sobre el calendario parlamentario y los tiempos de debate. El artículo 163 de la Constitución Política establece que la Cámara correspondiente tiene un plazo estricto de 30 días para tomar una decisión final sobre el proyecto. Este mecanismo de urgencia permite que las comisiones económicas del Senado y la Cámara realicen sesiones conjuntas para estudiar la iniciativa en tiempo récord.

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Además, la prioridad en el orden del día impide que otros temas legislativos se discutan antes de que se resuelva el asunto del rescate económico. El Gobierno fundamentó esta solicitud legal en los artículos 183 y 191 de la Ley 5 de 1992, así como en la sentencia C-379 de 2016 emitida por la Corte Constitucional de Colombia. Esta base legal refuerza la viabilidad del trámite acelerado ante posibles objeciones procedimentales.

Justificación fiscal y sostenibilidad del Estado

El Ejecutivo argumenta que las condiciones actuales de las finanzas públicas exigen medidas urgentes para contener el crecimiento del gasto estatal. Según el mensaje oficial, se debe atender directamente las presiones derivadas del pago de la deuda externa e interna del país. El objetivo principal es garantizar la sostenibilidad del sistema de salud y evitar que el deterioro fiscal se agrave en el mediano plazo.

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El Gobierno señala que la programación de trámite legislativo ordinario reduciría la capacidad preventiva de la norma. Si se aplicara el proceso estándar, continuaría el crecimiento ineficiente del gasto público y se vería comprometida la sostenibilidad del aseguramiento en el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Esta visión coincide con la evaluación del Fondo Monetario Internacional, quien celebró la presentación de la ley de rescate fiscal al Congreso.

Impacto en la canasta familiar y devoluciones del IVA

El proyecto de ley contempla cambios tributarios significativos y la implementación de nuevos impuestos para determinados sectores económicos. Sin embargo, el Gobierno de Abelardo de la Espriella ha defendido firmemente que varios productos de la canasta familiar permanezcan excluidos del Impuesto al Valor Agregado. Esta protección aplica específicamente al arroz, el pan, la carne, los huevos, la papa y los lácteos básicos.

La misma protección tributaria se plantea para medicamentos, servicios de salud, educación, arrendamientos de vivienda, servicios públicos, transporte público y ACPM. Otra propuesta central es crear un mecanismo oficial de devolución del IVA que beneficiaría a 36,5 millones de colombianos. De ese total, 19 millones recibirían la devolución completa del impuesto y otros 16,5 millones obtendrían un reintegro de hasta el 50% de lo pagado.

Reforma a la tarifa de salud y próximos pasos

La iniciativa también plantea cambios estructurales en los aportes al sistema de salud público y privado. De acuerdo con la explicación oficial, los trabajadores y contribuyentes con ingresos de hasta dos salarios mínimos conservarían una tarifa del 4%. Para quienes superen ese nivel de ingreso, el porcentaje aumentaría de manera progresiva hasta llegar al 8%.

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El trámite legislativo sigue su curso en el Congreso con la presión institucional del mensaje de urgencia. Los legisladores deben deliberar bajo los plazos constitucionales establecidos para evitar un vacío de poder fiscal. El éxito de esta ley depende de la negociación entre el Ejecutivo y las cámaras legislativas para asegurar la aprobación de las medidas de ajuste y recaudo.