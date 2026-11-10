Gobierno de Abelardo de la Espriella declara insubsistente a la directora del Icfes

Abelardo de la Espriella declaró insubsistente a Elizabeth Blandón Ramírez al frente del Icfes y encargó a Maribel Cristina Castro de la dirección.

El Gobierno de Abelardo de la Espriella declaró insubsistente a Elizabeth Blandón Ramírez, quien estaba al frente de la dirección general del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación ( Icfes). La decisión deja en manos de Maribel Cristina Castro la dirección encargada de la entidad, mientras el Gobierno define quién asumirá el cargo en propiedad.

Blandón había llegado a la dirección del Icfes el 2 de agosto de 2023, durante el gobierno de Gustavo Petro, mediante el decreto 1284. Su salida se produce en el marco del propósito del nuevo Gobierno de renovar los cargos directivos de las entidades públicas, según lo que describe la información disponible.

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Decreto de insubsistencia y notificación a la funcionaria

El decreto que declara insubsistente a Elizabeth Blandón Ramírez fue expedido el viernes 6 de noviembre. La funcionaria, sin embargo, fue notificada de la decisión el lunes 9 de noviembre, tres días después de la fecha de expedición del acto administrativo.

En reemplazo de Blandón fue designada Maribel Cristina Castro como directora encargada del Icfes. Castro actualmente se desempeña como directora técnica, código 0100, grado 21, en la planta de personal del Ministerio de Educación Nacional, cargo desde el cual asume el encargo.

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Según el texto de referencia, el encargo se mantendrá mientras se define quién asumirá en propiedad la dirección del Icfes. Esa designación definitiva todavía no aparece identificada en la información disponible.

La decisión de declarar insubsistente a Blandón no ha sido comunicada oficialmente a través de los canales de la Presidencia de la República. Hasta ahora, los detalles conocidos se apoyan en el decreto y en la notificación recibida por la funcionaria.

Trayectoria de Blandón en la administración pública

Antes de dirigir el Icfes, Elizabeth Blandón Ramírez ocupó varios cargos en el sector público. Entre ellos figuran viceministra encargada de Economía Digital y directora de Gobierno Digital del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC).

También se desempeñó como directora de Planeación del SENA y como directora de Innovación y Desarrollo de la Superintendencia Nacional de Salud. Esta trayectoria abarca áreas de tecnología, planeación institucional y salud pública dentro del Estado colombiano.

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El relevo de Blandón se enmarcaría en la decisión del nuevo Gobierno de designar funcionarios cercanos a su proyecto político, en lugar de mantener a quienes llegaron durante la administración anterior. La información disponible no detalla nombres adicionales de funcionarios que serían reemplazados.

Qué significa el relevo para la dirección del Icfes

El cambio en la dirección del Icfes responde, según el contexto de la fuente, a la intención del Gobierno de Abelardo de la Espriella de renovar los cargos directivos de las entidades públicas. La encargada Maribel Cristina Castro deberá dirigir la entidad mientras se define el titular en propiedad.

Para la entidad, el periodo de encargo implica una dirección provisional mientras continúa el proceso de definición del nuevo director. El texto de referencia no especifica el procedimiento ni los plazos para elegir ese nombre, por lo que cualquier fecha adicional quedaría sin respaldo en la fuente.

Por ahora, la transición en el Icfes depende de la designación en propiedad de la dirección general, un paso que todavía no tiene una fecha anunciada en la información disponible.