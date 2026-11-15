Gobierno de Abelardo de la Espriella reorienta política hacia Antioquia

Abelardo de la Espriella integra lideres antioqueños en su gabinete y reactiva el Tunel del Toyo, marcando un cambio radical con la gestion previa de Gustavo Petro.

El primer siglo de gobierno bajo la presidencia de Abelardo de la Espriella ha marcado un cambio estructural profundo en las relaciones entre la administración nacional y los gobiernos departamental y distrital de Antioquia. Durante los últimos tres meses, la dinámca política ha pasado de la adversidad abierta a una colaboración institucional que promete devolver los problemas regionales a la agenda presupuestal prioritaria del país. Esta nueva alianza se consolida tras un periodo de tensas relaciones con el anterior Ejecutivo encabezado por Gustavo Petro.

Integracion de lideres antioquenos en el gabinete

La estrategia principal de De la Espriella ha sido la conformación de un gabinete de gobierno que incluye a múltiples figuras de peso con raíces políticas en Antioquia, asegurando que sus intereses sean defendidos directamente desde Bogotá. En este primer círculo de confianza se destaca Carlos Ríos, exconcejal de Medellín y quien hasta hace poco se desempeñaba como director del Departamento de Gestión del Riesgo de la Gobernación de Antioquia (Dagran). Ríos, quien también fue gerente de campaña y director encargado de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), se posiciona como uno de los principales estrategas de la nueva administración.

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La integración continúa con exfiguras del Centro Democrático, como Paola Holguín, exsenadora y exprecandidata presidencial, quien ahora ejerce como ministra de Cultura. Asimismo, Juliana Gutiérrez, hermana del alcalde de Medellín y quien encabezaba la lista del Movimiento Creemos al Senado, fue nombrada ministra del Deporte. Esta presencia asegura que la voz de los partidos de oposición tradicional en la región tenga una línea directa con la toma de decisiones nacionales.

Otras nominaciones clave reflejan esta búsqueda de legitimidad territorial. María Nohemí Arboleda, reconocida por su liderazgo en el sector energético de Medellín, asumió el Ministerio de Minas y Energía. Por su parte, David Santiago Tamayo, ingeniero geólogo y magíster en gestión del riesgo de la Universidad de Antioquia, tomó el liderazgo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Estas designaciones no son casuales, sino parte de un cálculo político para reparar el daño relacional acumulado.

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Reactivacion simbolica y politica del Tunel del Toyo

Uno de los gestos con mayor carga simbólica ocurrió el 20 de julio, en el sitio de obras del Túnel del Toyo, una megaobra de infraestructura vital para conectar el mar de Urabá con el resto del país. Este proyecto, que había sido el centro de las mayores tensiones entre el gobierno nacional, la Gobernación y la Alcaldía desde 2023, experimentó un giro inmediato. El expresidente Gustavo Petro había señalado en múltiples ocasiones que la conclusión de esta vía no estaba entre sus prioridades presupuestales, argumentando la falta de recursos y cuestionando su urgencia frente a otras obras nacionales.

A pesar de que la culminación de esta vía era un compromiso adquirido desde hace más de una década y esencial para la operación del primer puerto de Urabá, la administración anterior manifestó no tener fondos para completarla. Incluso, cuando se especuló sobre la asignación de recursos, se priorizó un acueducto para Urabá que no registró avances por parte de la Nación y que finalmente fue asumido por EPM y la Gobernación. Este contexto de abandono relativo convirtió al túnel en un símbolo de la distancia entre Bogotá y la región paisa.

Tras un pulso que se intensificó después del cambio de gobierno local en 2024, la Gobernación de Antioquia logró que el Invías le cediera los contratos necesarios para terminar la vía de acceso. En alianza estratégica con la Alcaldía de Medellín, ambas entidades regionales asumieron la carga financiera de los más de $856.000 millones de pesos pendientes por invertir. Esta decisión unilateral de los gobiernos locales fue fundamental para evitar el estancamiento definitivo de la obra clave para la logística del noroccidente colombiano.

Discurso de independencia y ruptura con la gestion petrista

El 20 de julio, durante la conmemoración de la independencia, Abelardo de la Espriella abordó el escenario junto al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón. De la Espriella declaró explícitamente: "Es una orden: se debe hacer todo lo necesario para materializar el Toyo". El presidente enfatizó la resistencia antioqueña, afirmando que mientras se dudaba en los pasillos de Bogotá, las autoridades locales decidieron avanzar sin titubeos. "Antioquia no se rindió. La montaña dijo que no, pero el pueblo dijo que sí", sentenció ante la multitud.

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El discurso político trazó una comparación directa con eventos recientes, reivindicando la postura de Antioquia. De la Espriella afirmó: "Hoy Colombia celebra 216 años de su primera independencia. Pero la segunda independencia la logramos el 21 de junio, derrotando a la tiranía. Antioquia resistió y salvó al país. Colombia le debe su independencia y libertad a Antioquia". Estas palabras contrastaban vívidamente con la escena del 21 de junio de 2025, donde el expresidente Gustavo Petro visitó el Centro Administrativo La Alpujarra no para dialogar, sino para atizar tensiones entre los bandos políticos locales.

Impacto en la estabilidad politica y proximos pasos

La diferencia de tono y estrategia entre ambas administraciones es innegable. El gobierno de Petro se caracterizó por discursos cargados de señalamientos gruesos y una imagen pública controvertida, como la participación en eventos como la Mesa de Paz Urbana del Valle de Aburrá, donde compartió tarima con voceros de estructuras criminales. Este espacio, que generó gran polémica, fue disuelto prontamente por la nueva administración entrante, marcando un distanciamiento claro con las tácticas previas.

La reorientación hacia una política de puertas abiertas con Antioquia sugiere que los problemas regionales dejarán de ser tratados con retórica de confrontación para pasar a mecanismos de financiación y ejecución conjunta. La presencia de figuras como Ríos, Holguín y Gutiérrez en cargos ministeriales asegura que la infraestructura y la gestión del riesgo no volverán a quedar en el olvido presupuestal nacional. El reto ahora es convertir las declaraciones del 20 de julio en avances físicos tangibles en el sitio de obras del Toyo y mantener esta coalición política más allá de la luna de miel inicial.