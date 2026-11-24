El ministro del Interior evalúa presentar el Estatuto Antiterrorista ante el Congreso mientras el trámite de la Ley de Competencias avanza con retraso, generando preocupación por la asignación de recursos regionales.

El Gobierno nacional de Colombia se encuentra en las etapas finales para radicar oficialmente el proyecto de Ley del Estatuto Antiterrorista ante el Congreso de la República. Esta movimiento legislativo llega en un momento de alta intensidad política, donde la seguridad y la estructura judicial nacional son temas centrales en la agenda pública y gubernamental.

Ministro del Interior analiza presentación legislativa

Alejandro Ordóñez, quien ocupa el cargo de ministro del Interior, está analizando la posibilidad de presentar esta iniciativa en los próximos días. Su decisión responde a una estrategia diplomática interna, ya que ha mantenido conversaciones directas con los partidos políticos que respaldan la administración del presidente Abelardo de la Espriella.

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Esta coordinación política busca asegurar los votos necesarios para el primer debate de la llamada ley de rescate fiscal. La proximidad de la radicación se alinea con los objetivos prioritarios del ejecutivo para fortalecer las herramientas del Estado frente a las amenazas armadas.

Estructura técnica y visión del Ejecutivo

Iván Cancino, el ministro de Justicia, fue una de las figuras clave en la estructuración técnica de este texto legal. Cancino ha detallado que la propuesta fue desarrollada en conjunto con su homólogo anterior, el exministro Lara, para garantizar una respuesta integral.

La normativa busca operar como un mecanismo fuerte para combatir tanto al terrorismo como a la zozobra social que generan las estructuras criminales en el territorio nacional. Cancino subrayó que el texto cuenta con reglas muy claras dirigidas específicamente contra el lavado de activos y el movimiento ilegal de dinero.

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El proyecto ya superó la revisión del Consejo de Política Criminal y el Ministerio de Justicia está evaluando el momento preciso para su presentación formal al país y al Legislativo. La administración de Abelardo de la Espriella lo ha catalogado como una de sus propuestas bandera durante este período.

Posiciones de la oposición y apoyo gubernamental

Hernán Cadavid, senador del Centro Democrático, ha expresado su apoyo a la iniciativa desde la Comisión Primera. Cadavid argumenta que el Estatuto es necesario para enfrentar el crecimiento desbordado de grupos armados, señalando que la laxitud de gobiernos anteriores dejó a Colombia con más de 28 mil hombres armados.

Desde la perspectiva del senador, la Comisión Primera está lista para trabajar en la iniciativa con el fin de fortalecer las herramientas estatales contra estructuras criminales que se vieron fortalecidas en los últimos cuatro años. Su postura refleja una línea clara de endurecimiento punitivo.

Julio César Triana, representante de Cambio Radical y miembro de la Comisión Primera de la Cámara, también ha hecho un llamado directo al presidente. Triana afirmó que en el Congreso de Colombia hay firmeza para dar trámite al Estatuto, considerando que llegó la hora de perseguir a los cabecillas y asfixiar sus finanzas.

El congresista enfatizó la necesidad de llevar ante la justicia a quienes patrocinan el terror, reiterando que el Estado no puede volver a estar a merced del crimen organizado. Ambas figuras parlamentarias coinciden en la urgencia de actuar contra estas estructuras.

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Retraso en la Ley de Competencias y sus consecuencias

Mientras avanza la discusión sobre el Estatuto Antiterrorista, existe un estancamiento significativo en torno a la Ley de Competencias. Hernán Cadavid explicó que no se han presentado novedades sobre este tema, ya que actualmente sigue radicado el proyecto de ley del gobierno anterior.

Debido a que este proyecto no puede ser retirado sin la firma de todos los coautores originales, el procedimiento establecido implica darle trámite a la ponencia del gobierno nacional y archivarla. Una vez archivada, el actual gobierno debe presentar un nuevo proyecto de ley de competencias.

Hasta el momento, no se ha anunciado la presentación de este nuevo proyecto por parte del ejecutivo. Cadavid advirtió que faltan entre cuatro y cinco semanas de Congreso, lo que implica que la aprobación de esta ley no será viable durante el año en curso.

Impacto fiscal inmediato para las regiones

El retraso en la aprobación de la Ley de Competencias tiene consecuencias financieras directas para la administración territorial. Cadavid señaló que mientras no se radique y apruebe el nuevo proyecto, entrará a regir un acto administrativo que reformó el Sistema General de Participaciones.

Esta normativa transitoria implica que cada día de tardanza en la aprobación del proyecto resulta en menos recursos disponibles para los departamentos y municipios de Colombia. La situación genera una presión constante por la descentralización de recursos y la capacidad de gestión local.

El Estatuto Antiterrorista es interpretado como un mecanismo para catalogar oficialmente qué estructuras son terroristas, habilitando medidas administrativas inmediatas. Ambas iniciativas avanzan en el Legislativo bajo condiciones de tiempo apretado y alta expectativa social.