Gobierno de Colombia aprueba Ley de Rescate Fiscal con cambios en IVA y gasto público

El Ejecutivo colombiano promulgó la Ley de Rescate Fiscal para afrontar la crisis económica post-terremoto, con cambios en el IVA y recortes al gasto. Conoce los detalles.

El Gobierno Nacional de Colombia, liderado por el presidente Abelardo De La Espriella, ha concentrado sus primeros 100 días de administración en un urgente ajuste de las finanzas públicas y la búsqueda de financiación para estabilizar la economía. Esta agenda económica se ha visto exacerbada por la emergencia nacional ocasionada por el terremoto del 10 de agosto, lo que ha obligado a redefinir la hoja de ruta para impulsar el crecimiento, con una meta ambiciosa del 6%. Gran parte de estas decisiones críticas ha estado en manos del ministro de Hacienda, Miguel Gómez; el vicepresidente, José Manuel Restrepo; y el ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín, quienes han liderado las discusiones técnicas y políticas.

Detalles de la Ley de Rescate Fiscal y exclusiones presupuestales

El presidente Abelardo De La Espriella intervino directamente solo para radicar el mensaje de urgencia con el fin de acelerar la aprobación de la Ley de Rescate Fiscal y ordenar las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Sin embargo, el decreto finalmente expedido no incorporó todos los cambios que se habían discutido previamente en el Legislativo. El documento oficial corresponde estrictamente al texto aprobado en el primer debate, por lo que quedaron por fuera las adiciones y modificaciones introducidas durante la sesión del segundo debate.

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Entre los recursos financieros que quedaron excluidos del decreto final están los $3 billones adicionales destinados al sector salud, los $3,8 billones en traslados diseñados para atender la emergencia y la reconstrucción inmediata tras el terremoto del 10 de agosto, y otros $3 billones destinados a subsidios de energía y gas. También fueron excluidos $7.000 millones destinados a programas sociales clave como Colombia Mayor, Renta Ciudadana, Renta Joven y la transferencia económica para personas con discapacidad, lo que genera preocupaciones sobre el impacto en la población vulnerable.

Estrategia del FMI y controversias tributarias con el IVA

Con el objetivo de conseguir más dinero para cubrir los déficits, en septiembre el Gobierno amplió en $25 billones el cupo de endeudamiento, pero esta medida enfrenta el reto de colocar esos títulos en un mercado financiero preocupado por el deterioro fiscal y los mayores costos de financiación asociados. Posteriormente, el 29 de octubre, el Gobierno presentó oficialmente la Ley de Rescate Fiscal, que contiene 106 propuestas distintas para enfrentar el desequilibrio de las finanzas públicas y recuperar la sostenibilidad económica del país.

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Según el Ministerio de Hacienda, el 70% del esfuerzo fiscal recaería en la reducción del gasto estatal, mientras que el 30% restante provendría de modificaciones tributarias y de seguridad social. Uno de los puntos más controvertidos de esta iniciativa es la modificación del Impuesto al Valor Agregado (IVA). La propuesta plantea eliminar la tarifa reducida del 5% desde 2028 y cambiar las listas de bienes y servicios excluidos y exentos, lo que podría llevar a que productos básicos como frutas, hortalizas, café e insumos y servicios agropecuarios pasen a estar gravados con la tarifa general del 19%.

Reacciones políticas y riesgos de default para 2027

El proyecto de ley también contempla cambios en los umbrales de declaración de renta, reducir la tarifa de renta corporativa del 35% al 31%, incrementar impuestos a los juegos de suerte y azar en línea, cigarrillos y vapeadores, y propone mayores aportes a salud para determinados trabajadores. Esta propuesta ha generado resistencia significativa incluso entre sectores afines al Gobierno, que respaldan la reducción del Estado pero rechazan el aumento de impuestos sobre los consumidores y empresas. El Centro Democrático presentó una reforma alternativa con mayores recortes al gasto público y menos tributos, mientras que Salvación Nacional y los partidos Liberal y Conservador también han expresado reparos a la iniciativa original.

Ante la falta de consensos políticos y la complejidad del trámite legislativo, el vicepresidente José Manuel Restrepo advirtió que el rechazo total de la ley podría llevar al país a un default, o cesación de pagos, en 2027. Para destrabar el trámite parlamentario y lograr la aprobación necesaria, el Gobierno aceptó ampliar el número de ponentes y dar participación a distintos partidos, aunque persisten dudas sobre las comisiones encargadas de estudiarla en detalle.

Impacto del terremoto y metas fiscales insostenibles

Un concepto de la Unidad de Asistencia Técnica Legislativa recomendó que el proyecto se tramite en las comisiones económicas terceras y cuartas del Senado y la Cámara, mientras que la discusión de los artículos tributarios debe comenzar en la Comisión Tercera de la Cámara. A esta compleja discusión legislativa se suma el alto costo financiero de atender a los afectados por el terremoto. Para ello, el Gobierno declaró la emergencia económica por 30 días, una medida que le permitirá trasladar recursos rápidamente, crear apoyos temporales y adoptar medidas tributarias excepcionales.

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La situación actual de las finanzas públicas pone en entredicho seriamente las metas fiscales anunciadas al inicio del gobierno. El Gobierno recibió un déficit inicial del 6,4% del PIB y una deuda bruta equivalente al 64,7% del producto, un nivel cercano al máximo registrado durante la pandemia. Además, la suspensión de la regla fiscal dificulta recuperar la sostenibilidad fiscal a corto plazo. Aunque el presidente De La Espriella prometió estabilizar el déficit fiscal en 4,8% del PIB durante sus primeros 360 días de gobierno, el último dato del Ministerio de Hacienda, correspondiente a agosto, lo ubica en un preocupante 6,8%.