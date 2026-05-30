La decisión de Ecuador de eliminar los aranceles al comercio bilateral con Colombia responde al cumplimiento de órdenes de la Comunidad Andina, según aseguró el Gobierno de Colombia. La medida ha generado tensiones entre los dos países y ha llevado a la figura pública Abelardo De la Espriella a denunciar una supuesta injerencia en asuntos internos del país.

El Gobierno de Colombia aseguró que la decisión de Ecuador de eliminar los aranceles al comercio bilateral responde al cumplimiento de órdenes de la Comunidad Andina .

La medida de Ecuador, que elimina los aranceles a partir del 1 de junio, fue duramente criticada por empresarios y comerciantes colombianos, que consideran insuficientes las acciones del presidente Gustavo Petro contra el narcotráfico y otras actividades criminales en la frontera común con Ecuador. La disputa comercial entre los dos países comenzó en febrero, cuando Ecuador impuso un gravamen del 30% a los productos colombianos, que fue elevado posteriormente al 50% y alcanzó el 100% a partir del 1 de mayo.

La Comunidad Andina ordenó a ambos países retirar los aranceles impuestos durante la disputa comercial y concedió un plazo de diez días hábiles para desmontar las medidas, que se vencieron el pasado 21 de mayo. El Gobierno de Colombia señala que la decisión de Ecuador de eliminar los aranceles responde al cumplimiento de las resoluciones de la Secretaría General de la Comunidad Andina, que ordenaron la eliminación de esos aranceles.

La decisión de Ecuador ha sido presentada como una medida de buena voluntad, pero el Gobierno de Colombia aseguró que responde en realidad al cumplimiento de órdenes emitidas por la Secretaría General de la Comunidad Andina. La situación ha generado tensiones entre los dos países y ha llevado a la figura pública Abelardo De la Espriella a denunciar una supuesta injerencia en asuntos internos del país.

La Comunidad Andina es una organización regional que agrupa a Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, y tiene como objetivo promover la integración económica y política de los países miembros. La decisión de Ecuador de eliminar los aranceles ha sido bien recibida por algunos sectores, pero ha generado críticas de otros, que consideran que no responde a las necesidades y expectativas de los países miembros.

La situación es compleja y ha generado un debate en la opinión pública sobre la forma en que se deben abordar las disputas comerciales y la forma en que se deben promover la integración económica y política en la región





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