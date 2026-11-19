El Ejecutivo mantiene el IVA del 35% para empresas y excluye alimentos. Se exploran nuevas fuentes de ingreso como el carbono para cubrir huecos fiscales.

Con apenas 22 días de haberse radicado la Ley de Rescate en el Congreso, el texto legislativo enfrenta una de sus discusiones tributarias más complejas. El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, ha anunciado una serie de reversos significativos en el articulado original para suavizar el impacto fiscal en sectores clave de la economía colombiana.

Mantienen tarifa corporativa y excluyen alimentos del impuesto

El Ministerio de Hacienda confirmó que la tarifa del impuesto de renta corporativa se mantendrá fija en el 35%, descartando la reducción gradual que se había propuesto inicialmente. Esta decisión pone fin a los planes de bajar la carga impositiva a las empresas, que buscarían alcanzar el 33% el próximo año y el 31% en 2028.

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Asimismo, se definió que no se aplicará ningún gravamen de impuesto al valor agregado (IVA) a los productos de la canasta básica. El presidente De La Espriella había reiterado durante su balance de los primeros 100 días de mandato que su Gobierno no impondría nuevas cargas sobre los alimentos ni sobre el sector agropecuario.

El IVA del cinco por ciento permanece en insumos y salud

En el ámbito de los bienes específicos, el Ejecutivo decidió que los insumos agrícolas y los planes de medicina prepagada continuarán asumiendo un IVA del 5%. Esta cifra contrasta con la propuesta inicial de aplicar la tarifa general del 19% en estas categorías, lo que representa un alivio significativo para el sector salud y la producción agrícola.

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La decisión de no modificar el IVA de la canasta básica responde directamente a la instrucción presidencial. El objetivo es evitar que la alimentación de los colombianos pague el tributo completo, asegurando que los productos esenciales permanezcan libres de carga adicional.

Compensación fiscal a través del carbono y renta personalizada

Para compensar la renuncia a otros ingresos y mantener la recaudación necesaria, el Gobierno ha habilitado otras fuentes de financiamiento. Entre las opciones destacan la ampliación de la base de contribuyentes del impuesto de renta de personas naturales y el aumento de las tarifas del impuesto al carbono.

Se busca además eliminar la exclusión tributaria para los envíos postales internacionales, conocidos como de minimis. Esta medida pretende nivelar las condiciones competitivas con la producción local, mientras se modifican las reglas del impuesto al patrimonio y se elimina el piso de uso de beneficios tributarios para las compañías.

Desafíos de competitividad y la estrategia de austeridad

La decisión de mantener la renta corporativa en el 35% sitúa a Colombia en uno de los entornos más costosos para las empresas, una posición que solo comparte con Argentina en la región. Países como Paraguay, Bolivia y Panamá mantienen tasas mucho más competitivas, fijadas en 10%, 25% y 25% respectivamente.

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Lisandro Junco, exdirector de la Dian, ha señalado que la estrategia financiera debe basarse en la austeridad, la venta de activos y la lucha contra la evasión. Junco advierte que no se deben aplicar impuestos regresivos sobre herramientas de trabajo, como las motocicletas de menos de 200cc, para cubrir los huecos fiscales.

El contexto macroeconómico es adverso, con un crecimiento anual promedio del 1,6% en los últimos cuatro años y una inflación que podría cerrar cerca del 7% este año. Las reformas buscan ajustar las cuentas públicas sin golpear la capacidad adquisitiva de la clase media ni la competitividad empresarial regional.