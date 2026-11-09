Gobierno de Colombia congela precios de gasolina y ACPM en noviembre

El Ministerio de Minas y Energía mantiene congelados los precios de los combustibles en noviembre. El costo fiscal ronda los $15.500 millones. La Ley de Rescate Fiscal busca sanar finanzas públicas ante la crisis.

El Gobierno de Colombia, a través del Ministerio de Minas y Energía, confirmó oficialmente la decisión de mantener congelados los precios promedio de la gasolina corriente y el diésel (ACPM) durante el mes de noviembre. Esta medida administrativa evita un incremento inmediato en el costo de la vida y la producción para las empresas nacionales, alineándose con una política de estabilización de precios internos.

Costo Fiscal del Congelamiento de Combustibles

La cifra estimada de este subsidio público para noviembre asciende a $15.500 millones de pesos para la Nación. Este gasto se genera porque Ecopetrol comercializa los hidrocarburos a un precio inferior al valor de referencia internacional vigente, absorbiendo la diferencia mediante el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc). Esta entidad financiera es la herramienta clave utilizada por el Estado para intervenir el mercado y proteger al consumidor final.

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Los valores que los colombianos pagarán en las estaciones de servicio se mantienen idénticos a los registrados en los meses anteriores. El precio del galón de gasolina corriente se fija en $15.886, mientras que el litro de diésel ACPM se cotiza a $11.320. El Ministerio de Minas y Energía aclaró que esta situación temporal será evaluada nuevamente en diciembre, dependiendo de la evolución de los mercados internacionales y de la disponibilidad fiscal de la Nación.

Discrepancia entre Precios Internos y Mercados Globales

Existe una brecha significativa entre los precios que pagan los usuarios en Colombia y las cotizaciones globales. Según los cálculos de la Asociación Nacional de Industriales Financieros (Anif), la referencia internacional del diésel experimentó un incremento del 67% durante el año, pasando de cerca de $11.900 por galón en enero a $19.820 el 28 de septiembre. En contraste, el precio nacional solo subió de $11.062 a $11.399, lo que representa un aumento marginal del 3%.

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La Unión Gremial de Estaciones de Servicio estimó que la brecha entre el precio interno del ACPM y su referencia internacional ronda los $5.100 por galón. Al considerar el volumen total de combustible comercializado en el país, este diferencial representa cerca de $800.000 millones mensuales. Proyectado anualmente, este gasto público equivalente alcanza unos $9,7 billones, una cifra que pone presión sobre las finanzas estatales.

Análisis del Déficit Acumulado del Fondo Fepc

La sostenibilidad de esta política ha sido cuestionada por expertos que comparan los subsidios con los ingresos corporativos del Estado. Según el analista Sergio Cabrales, entre 2018 y 2025, Ecopetrol entregó $79 billones en dividendos al Estado. Sin embargo, durante el mismo periodo, el déficit acumulado del Fepc alcanzó los $87,7 billones. Esto significa que el fondo superó en $8,7 billones los dividendos recibidos por la petrolera estatal.

Las proyecciones fiscales también son alarmantes. Anif estima que cada dólar adicional en el precio del crudo Brent le generaría a la Nación $613.000 millones más en 2027. De esta cifra, $438.000 millones se destinarían exclusivamente a cubrir el Fepc. Es decir, siete de cada diez pesos adicionales terminarían financiando el diferencial del diésel, evidenciando la alta carga tributaria indirecta que implica mantener los precios congelados.

Impacto de la Ley de Rescate Fiscal y Críticas

Mientras el Ejecutivo mantiene el subsidio a los combustibles, radicó ante el Congreso la Ley de Rescate Fiscal. Esta iniciativa busca sanear las finanzas públicas mediante el aumento del recaudo, lo que algunos analistas consideran paradójico. La ley propone eliminar las tarifas diferenciales del IVA del 5% para productos como café, azúcar, carros eléctricos y medicina prepagada, elevándolos a la tarifa general del 19%.

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El exministro de Hacienda, Juan Camilo Restrepo, calificó esta estrategia de política antirescate, señalando que mantener inmodificado el precio del diésel tiene un costo anualizado cercano a los $10 billones. Por su parte, Carlos Vasco, profesor de la Universidad de Antioquia, advirtió que el subsidio no beneficia únicamente a los sectores productivos, sino también a propietarios de vehículos de alto gama. Además, la carga tributaria de la Ley afectará de manera desproporcionada a la clase media de 2,5 salarios mínimos, generando un debate sobre la coherencia del modelo económico actual.