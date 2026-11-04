Gobierno de Colombia incluye Gasoducto Antonio Ricaurte en proyectos estratégicos

El Gobierno de Colombia clasifica el Gasoducto Antonio Ricaurte como PINES para recuperar el suministro de gas venezolano. Descubre los detalles sobre la rehabilitación y el impacto energético.

El Gobierno Nacional de Colombia ha incorporado oficialmente la recuperación del Gasoducto Binacional Antonio Ricaurte en la lista de Proyectos de Interés Nacional y Estratégico (PINES). Esta clasificación corresponde específicamente a la misión de Recursos Estratégicos y Energía y representa un paso institucional decisivo para desbloquear la rehabilitación de esta infraestructura vital. El objetivo central de esta medida es avanzar en una nueva alternativa de abastecimiento de gas natural para el territorio colombiano, reduciendo la dependencia exclusiva de fuentes internas o importaciones marítimas costosas.

Coordinación desde la Vicepresidencia de la República

La inclusión de esta obra en el listado PINES permitirá que la Vicepresidencia de la República coordine directamente a las diversas entidades del Estado involucradas en el proceso. Esta jerarquía administrativa busca agilizar la participación gubernamental necesaria para recuperar la infraestructura que conecta a Colombia con Venezuela. La iniciativa es una pieza fundamental de la estrategia corporativa de Ecopetrol denominada Renacer, la cual apunta a ampliar las fuentes de suministro disponibles.

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Al fortalecer la seguridad energética del país, el Gobierno y la estatal buscan reducir los riesgos estructurales de desabastecimiento que han afectado al sector. La capacidad operativa original del gasoducto permite transportar hasta 450 millones de pies cúbicos diarios de gas natural. Este volumen es considerable, ya que equivale a cerca de la mitad del consumo diario total de Colombia, según los datos técnicos disponibles.

Infraestructura y capacidad operativa del proyecto

El Gasoducto Antonio Ricaurte fue inaugurado en el año 2007 y cuenta con una extensión total de 225 kilómetros. De esta distancia, 88 kilómetros se encuentran en territorio colombiano y 137 kilómetros en territorio venezolano. El trazado físico conecta la región de La Guajira con la zona del Lago de Maracaibo, estableciendo un corredor energético terrestre histórico.

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A pesar de su potencial, la importación de gas mediante esta ruta comenzaría de manera gradual. En la primera fase operativa, se contempla transportar 50 millones de pies cúbicos diarios, lo que representa aproximadamente el 5% de la demanda nacional actual. Este volumen inicial permitiría incorporar gas venezolano al Sistema Nacional de Transporte para distribuirlo en diferentes regiones del país, complementando la producción local.

Actualmente, el 40% del gas que consumen los colombianos es importado, una realidad que ha llevado a Promigas a plantar que el déficit de gas en Colombia ya es estructural. La recuperación de esta tubería busca responder a esa necesidad crítica diversificando las rutas de entrada y estableciendo un canal directo con los proveedores de la región.

Ventajas económicas sobre la importación marítima

Uno de los argumentos principales para retomar este proyecto es la posibilidad de acceder a gas importado a precios más competitivos. Actualmente, el gas natural que llega al país por vía marítima requiere procesos complejos de licuefacción y regasificación. Estas etapas generan costos adicionales significativos que terminan reflejándose directamente en el precio final del combustible para los hogares y la industria colombiana.

En contraste, la importación desde Venezuela mediante un gasoducto terrestre permitiría prescindir de esos procedimientos intermedios y de los costos logísticos asociados. Esta alternativa sumaría una fuente de abastecimiento por vía terrestre a la producción nacional y a las importaciones de gas natural licuado (GNL). Dicha diversificación contribuiría a reducir el riesgo de desabastecimiento en el mediano y largo plazo.

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Este escenario cobra mayor relevancia estratégica considerando que Venezuela cuenta con las mayores reservas probadas de gas natural de América Latina. Aprovechar esta proximidad geológica y logística representa una oportunidad económica significativa para mantener la estabilidad de los precios internos y la competitividad industrial.

Barreras regulatorias y el papel de la OFAC

La inclusión del proyecto en la lista de intereses nacionales no significa que el gasoducto vaya a entrar en operación inmediatamente. Su recuperación está sujeta a estrictas condiciones técnicas, legales y regulatorias que deben ser cumplidas antes de cualquier reinicio. En primer lugar, será necesario rehabilitar la infraestructura física para garantizar que pueda transportar gas de manera segura y cumplir con las condiciones operativas requeridas por las normas colombianas.

Adicionalmente, el proyecto deberá obtener la licencia correspondiente de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). Esta dependencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos se encarga de administrar y hacer cumplir los regímenes de sanciones económicas. Ecopetrol ha señalado que el desarrollo de la iniciativa se realizará en estricto cumplimiento de la legislación colombiana y de los regímenes de sanciones aplicables.

Pese a los anuncios de cooperación energética entre Colombia y Venezuela en años recientes, no se tradujeron en inversiones concretas para recuperar la infraestructura durante más de diez años de inactividad. Ahora, con la clasificación como proyecto estratégico, Ecopetrol y el Gobierno buscan pasar de los anuncios a la ejecución real. Cada etapa del proceso estará condicionada a las autorizaciones regulatorias correspondientes para concretar una alternativa real de diversificación energética.