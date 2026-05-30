Gobierno de Colombia instala sistema de monitoreo cibernético para proteger las elecciones

El gobierno de Colombia ha tomado medidas para proteger las elecciones del país de ataques informáticos y campañas de desinformación. Se han instalado sistemas de monitoreo para detectar amenazas digitales y proteger la infraestructura electoral. Además, se han tomado medidas para combatir la circulación de billetes falsos y se ha destacado la importancia de la seguridad ciudadana.
El gobierno de Colombia ha instalado un sistema de monitoreo cibernético para proteger las elecciones del país de ataques informáticos y campañas de desinformación . Este sistema, conocido como centro de monitoreo, está diseñado para detectar amenazas digitales y proteger la infraestructura electoral.
Además, se activó un centro de monitoreo para vigilar posibles campañas de desinformación y proteger la seguridad de los ciudadanos. El gobierno también ha tomado medidas para combatir la circulación de billetes falsos, especialmente en el Cauca, el Catatumbo y el Bajo Cauca antioqueño. Estas medidas incluyen la colaboración con la Fuerza Pública, la Registraduría, el Consejo Nacional Electoral, la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo.
El objetivo es anticiparse a los ataques y capturar a quienes los cometan. Además, el gobierno ha destacado la importancia de la seguridad ciudadana y ha enviado un mensaje firme a las disidencias que han involucrado a menores en enfrentamientos con el Ejército en Guaviare. El Mindefensa ha expresado su preocupación por estas acciones y ha llamado a las disidencias a cesar sus actividades violentas.
En otro tema, el coronel José Bastidas, gerente del Plan Democracia, ha destacado la importancia de la inteligencia en la lucha contra la inseguridad y ha mencionado que hay 393 puntos micro focalizados donde hay una atención especial de inteligencia. Finalmente, el gobierno ha invitado a los ciudadanos a registrarse en sus boletines para recibir noticias en su correo electrónico según sus intereses y a mantenerse informados con la app de EL TIEMPO.
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