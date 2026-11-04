Gobierno de Colombia proyecta nuevas cárceles con venta de activos

El ministro Iván Cancino anuncia construcción de cárceles financiada con activos improductivos y ajustes normativos para resolver la crisis penitenciaria en Colombia.

El ministro de Justicia e encargado del Interior de Colombia, Iván Cancino, reveló que el Gobierno nacional proyecta la construcción de nuevas instalaciones penitenciarias para mitigar la crisis de hacinamiento. Esta estrategia de infraestructura se financiará mediante la venta de activos improductivos que pertenecen al patrimonio de la Nación. El inventario detallado de dichos bienes ya se encuentra en proceso de elaboración por parte de las entidades competentes.

Ajuste Normativo y Financiero Penal

Ante la Sala Especial de Seguimiento de la Corte Constitucional, Cancino explicó que la capacidad financiera débil de los departamentos y municipios representa el principal vacío estructural del sistema. Aunque la Nación asume la responsabilidad financiera sobre las personas que ya han sido condenadas, los gobiernos locales carecen de los fondos necesarios para cubrir los costos de las personas bajo detención preventiva. Esta disparidad en la asignación de recursos ha generado un desequilibrio crónico en la administración de la justicia penal.

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Para corregir esta situación, el ejecutivo propone tres ajustes fundamentales que deben iniciarse con una modificación normativa. La primera medida consiste en incluir el sector penitenciario territorial dentro de la Ley de Competencias y en el proyecto de reforma al Sistema General de Participaciones. Actualmente, los recursos disponibles son insuficientes para cubrir los gastos operativos de los centros de detención transitoria.

El ministro detalló que las fuentes de financiamiento existentes no permiten destinar fondos a la operación de estas instalaciones. Específicamente, ni las regalías, ni los recursos del Fondo de Seguridad Territorial (Fonset), ni los del Presupuesto General de la Nación pueden utilizarse para financiar el funcionamiento continuo de los centros de detención. Esta limitación legal obliga al Gobierno a buscar mecanismos alternativos de financiación.

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Medidas Administrativas y Responsabilidades Locales

En el ámbito administrativo, el Ministerio del Interior trabaja en la elaboración de documentos clave que ya se encuentran en trámite. Uno de estos instrumentos regula el uso de los recursos del Fondo de Seguridad Territorial (Fonset) para el sector penal. Otro documento es una resolución relacionada con el Fondo de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonsecon), el cual fue eliminado del texto definitivo del proyecto de Ley de Sometimiento que permitía la contratación directa.

El tercer ajuste propuesto por el Gobierno apunta a una diferenciación precisa en la gestión de las responsabilidades de los gobiernos locales. Iván Cancino argumentó que es necesario distinguir entre las administraciones que incumplen sus obligaciones intencionalmente y aquellas que, a pesar de tener la disposición, carecen de los recursos materiales para atender la situación. Esta distinción es crucial para aplicar las sanciones o apoyos correspondientes.

Para el territorio que omite su obligación, el ministro indicó que se deben exigir correctivos administrativos inmediatos. Por el contrario, para el territorio que acredita una imposibilidad material, se aplicará un mecanismo de concurrencia que permita compartir la carga financiera. Además, Cancino señaló una obligación territorial que suele quedar fuera del debate actual: la prevención del delito.

Plazos de Construcción y Seguimiento

Frente a los cuestionamientos sobre los retrasos en la entrega de dos establecimientos penitenciarios cuya construcción comenzó en 2016, el ministro confirmó las nuevas fechas de entrega. La cárcel de Riohacha será inaugurada a finales de noviembre de este año. Por su parte, el centro de Sabanas de San Ángel, ubicado en Magdalena, estará listo antes de finalizar el 2026.

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Esta nueva fecha para el proyecto en Magdalena representa un adelanto significativo respecto a la fecha inicial prevista. Originalmente, se tenía programado que la entrega se realizara en agosto de 2027. El anuncio de una entrega dos años antes de lo estimado responde a los esfuerzos de optimización en la ejecución de las obras públicas por parte del gobierno central.

Para garantizar el cumplimiento de estas medidas, el jefe de la cartera de Justicia informó que se creará una mesa de trabajo trimestral por instrucción expresa del Presidente. Esta instancia de coordinación estará conformada por los ministerios de Hacienda y Planeación, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec).

Como primer paso concreto de este nuevo esquema de seguimiento, el ministro se comprometió a presentar las bases relacionadas con la Ley de Competencias y el Sistema General de Participaciones a más tardar el 15 de noviembre. El objetivo de este entregable es incorporar explícitamente las necesidades del sector penitenciario en la discusión presupuestal nacional, asegurando así una financiación sostenible y permanente para el futuro del sistema de justicia en Colombia.