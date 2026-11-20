La Presidencia de Colombia aclaró que retiró un borrador de decreto sobre corridas de toros por publicación prematura, reafirmando la prohibición total de la Ley No Más Olé para julio de 2027.

El Gobierno colombiano, liderado por el presidente Abelardo De La Espriella, retiró formalmente un borrador de decreto que buscaba modificar las restricciones para las corridas de toros. Esta acción se tomó tras generar controversia pública y especulaciones sobre un cambio en la política de protección animal a pocos meses de que entre en vigencia la prohibición total de estos espectáculos en el país. La Presidencia aseguró que la publicación del documento no correspondía a una decisión del mandatario ni fue una instrucción impartida desde su despacho ejecutivo.

Retiro del borrador por vicios procedimentales

La Presidencia explicó que el proyecto había sido publicado de manera prematura, sin haber culminado las revisiones y coordinaciones institucionales correspondientes dentro de las estructuras gubernamentales. Por esta razón, el Ejecutivo confirmó que el texto fue retirado inmediatamente de la plataforma de consulta pública y que no continuará su trámite administrativo en ningún momento. No existe ninguna decisión presidencial dirigida a permitir nuevamente las corridas de toros una vez entre en vigor la prohibición nacional establecida por la legislación vigente.

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El documento original, que había sido elaborado desde los ministerios de las Culturas y de Ambiente, proponía modificar aspectos del Decreto 0703 de 2026. Este decreto establece las condiciones para realizar espectáculos taurinos durante el periodo de transición previo a su prohibición definitiva. Entre las modificaciones contempladas estaba la posibilidad de permitir nuevamente determinados instrumentos utilizados durante las corridas, como puyas, banderillas y estoques, lo cual generó cuestionamientos inmediatos.

También se planteaban cambios relacionados con el ingreso de menores de edad a estos eventos, bajo condiciones específicas de acompañamiento familiar o adulto responsable. Las propuestas generaron fuertes cuestionamientos por sus posibles efectos sobre las medidas de bienestar animal establecidas anteriormente por la Corte Constitucional y el Congreso. No obstante, ninguna de estas modificaciones llegó a convertirse en una norma vigente, pues el borrador fue retirado antes de finalizar su trámite y de someterse a una votación o aprobación final.

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Marco legal de la Ley No Mas Ole y fechas clave

La controversia ocurrió cuando falta menos de un año para la entrada en vigor de la Ley 2385 de 2024, conocida popularmente como Ley No Más Olé. Esta norma establece que las corridas de toros, el rejoneo, las novilladas, las becerradas y las tientas quedarán prohibidas en Colombia a partir del 22 de julio de 2027. Durante el periodo de transición que conduce a esta fecha, las actividades autorizadas deben cumplir estrictos requisitos relacionados con el bienestar y la protección de los animales en las plazas de toros.

La Corte Constitucional respaldó la constitucionalidad de la ley en 2025 y precisó que las autoridades no pueden alterar mediante reglamentación el plazo de prohibición establecido por el Congreso. Por lo tanto, el borrador retirado no modificó la fecha prevista para la eliminación de estos espectáculos, ni alteró el marco legal que dicta la prohibición total. El Gobierno de De la Espriella reiteró que la protección animal continuará siendo un compromiso de su administración durante todo este periodo.

En su pronunciamiento oficial, la Presidencia insistió en que el respeto por las tradiciones culturales no puede estar por encima de la protección de los animales. Manifestaron que sus actuaciones estarán orientadas a prevenir el maltrato y el sufrimiento innecesario durante los eventos que aún estén permitidos por ley hasta 2027. Con el retiro del documento, el Gobierno descartó continuar con esta propuesta de modificación, manteniendo el marco normativo actual que llevará a la prohibición definitiva en julio de 2027.