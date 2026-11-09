Gobierno de España exige acción contra TikTok por abuso infantil

El Ejecutivo español solicita a la Fiscalía actuar contra TikTok y evalúa paralizar sus servicios en el país, tras denuncias de Maldita.es sobre material de abuso sexual infantil en la plataforma.

El Gobierno de España ha ordenado formalmente a la Fiscalía General del Estado que inicie acciones legales contra la plataforma de redes sociales TikTok, tras identificar una grave crisis de seguridad en la red. La medida responde a un informe detallado de la fundación sin ánimo de lucro Maldita.es, el cual documentó la presencia de más de 1.000 videos de abuso sexual infantil y la actividad de 20.000 perfiles sospechosos de pedofilia dentro de la aplicación.

Detalles del informe y gravedad de los hallazgos

El Ministerio de Juventud e Infancia, liderado por la ministra Sira Rego, ha enviado un escrito oficial a las autoridades judiciales para exigir una intervención inmediata contra la compañía china ByteDance, propietaria de la red social. Las autoridades califican la situación de extrema gravedad debido a la falta de mecanismos eficaces en la plataforma para impedir la difusión de este material ilegal. Los datos presentados por Maldita.es revelan que los videos denunciados acumularon más de 48 millones de visualizaciones, lo que evidencia la magnitud de la exposición de menores a contenido dañino.

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Deficiencias técnicas y vulnerabilidad algorítmica

El análisis de la fundación describe el buscador de TikTok como una herramienta sin filtros que facilita a los pedófilos acceder a material ilegal con una facilidad alarmante. A diferencia de otras plataformas que bloquean términos clave, TikTok no ha implementado restricciones efectivas contra estas búsquedas, permitiendo que contenido que usualmente solo se encuentra en la deep web sea accesible públicamente. El documento señala que 780 cuentas utilizan la plataforma específicamente para captar compradores de abuso sexual infantil, y que el algoritmo de recomendación contribuye a esta propagación.

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Respuesta institucional y medidas cautelares

Ante estos hallazgos, el Ejecutivo español está evaluando la opción de paralizar los servicios de TikTok en el territorio nacional si considera que esta medida es oportuna y necesaria para proteger a la ciudadanía. La ministra Sira Rego ha convocado una reunión urgente con los representantes legales de la red social en España para exigir explicaciones detalladas y conocer las medidas inmediatas que la compañía prevén adoptar. Esta reunión busca garantizar la protección de la infancia y la adolescencia frente a las graves deficiencias detectadas en la moderación de contenidos.

Cumplimiento normativo y contexto europeo

Maldita.es denunció que TikTok retiró apenas el 10 por ciento del contenido ilegal reportado y bloqueó el 26 por ciento del material detectado en España, lo que sugiere un incumplimiento de la Ley de Servicios Digitales (DSA) de la Unión Europea. Además, el informe cita 91 transmisiones en vivo de menores en 17 países, donde los espectadores solicitaban acciones, a veces de carácter sexual, a cambio de dinero, violando claramente las normas de la plataforma que prohíben a los menores realizar directos. Esta acción ocurre en un contexto de ofensiva europea para proteger a los menores de 13 años del acceso a estas redes sociales.