Gobierno De La Espriella impulsa reforma tributaria ante resistencia en el Congreso

El mandatario busca aprobar cambios fiscales para frenar el déficit del 9.4% del PIB. La medida enfrenta escepticismo en el legislativo por el costo político electoral y la carga impositiva.

El Gobierno de Abelardo De La Espriella inicia un proceso legislativo crucial para aprobar una ambiciosa reforma tributaria y de ajuste fiscal que busca sortear la inevitable resistencia en el Congreso. Esta iniciativa, valorada en al menos 41 billones de pesos, representa el doble del monto aprobado en 2022 y se convertirá en una de las reformas tributarias más altas en la historia del país.

Mecanismo de ajuste y consenso en el legislativo

Existe un consenso amplio en el Legislativo sobre la necesidad urgente de recortar el Estado para resolver la crisis fiscal, aunque persisten dudas dentro del propio oficialismo sobre la implementación de nuevos impuestos. La propuesta se enfoca en la reducción del veinte por ciento en el gasto de nómina y la mitad en contratistas, además de eliminar eventos, pauta oficial y gastos no esenciales.

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El Ejecutivo también busca facultades extraordinarias por seis meses para eliminar o fusionar ministerios y entidades estatales. El debate aterriza en las comisiones económicas que ya discutieron el Presupuesto, aunque el momento político es delicado debido a las próximas elecciones regionales del próximo año, donde la impopularidad de los tributos puede afectar la rentabilidad electoral.

Propuestas impositivas y impacto en los ciudadanos

La iniciativa incluye un incremento progresivo en el aporte al sistema de salud de los empleados, una reducción de las rentas laborales exentas de 41 a 32 millones de pesos y un nuevo umbral de 61 millones anuales para la renta líquida gravable. Se ampliará la base imponible para que quienes ganan entre 3 y 4,7 millones de pesos mensuales paguen una tarifa del nueve por ciento.

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Además, se eliminarán los beneficios tributarios por dependientes y se aplicará retención en la fuente desde los 3,4 millones de pesos mensuales. El gobierno justifica estas medidas como necesarias para evitar que la bomba fiscal estalle, aunque contradice promesas de campaña de no aumentar los impuestos y podría impactar la favorabilidad del presidente.

Desafíos políticos y consecuencias económicas

El Ministerio del Interior jugará un papel vital reforzando al equipo encabezado por Miguel Gómez y el vicepresidente para gestionar las tensiones con partidos como el Centro Democrático. El Ejecutivo espera que el debate sea rápido para entrar en vigencia la mayoría de los ajustes y oxigenar las cuentas, alejándose del déficit previsto del 9,4% del Producto Interno Bruto.

Mientras tanto, el presidente continuará con reactivación de fumigaciones tras un atentado en Planadas, Tolima, que dejó una bebé muerta. Paralelamente, la Fiscalía investiga 148 contratos de Fontur por más de 125.000 millones de pesos, lo que genera interrogantes sobre el turismo bajo esta administración. Proyectos pendientes como el Plan Nacional de Desarrollo deben aprobarse antes del 4 de noviembre para evitar más parálisis legislativas.