Gobierno de la Espriella propone recorte de 90 billones al gasto público hasta 2030

La administración de la Espriella anuncia un plan fiscal que incluye 90 billones en ajustes y venta de activos de la SAE para estabilizar las finanzas estatales.

La administración del presidente Gustavo Petro, en conjunto con el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, ha definido los contornos del paquete de medidas destinadas a reducir drásticamente el gasto público y reestructurar las finanzas del Estado colombiano. Este anuncio se produce en un momento crucial mientras se está definiendo el rumbo y los detalles específicos de la discusión del proyecto de Ley de Rescate Económico, que busca evitar una crisis fiscal imminente. La administración ha reiterado su compromiso con la disciplina fiscal como pilar fundamental para la estabilidad macroeconómica del país.

Desglose de los 90 Billones en Ajuste Fiscal

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, detalló que la meta central del Gobierno De la Espriella es recortar 90 billones de pesos del gasto público proyectado hasta el año 2030. Esta cifra representa una reducción significativa equivalente a 4,7 puntos del Producto Interno Bruto (PIB). Para alcanzar este objetivo, la estrategia fiscal se apoya en tres fuentes principales de ajuste que deben complementarse entre sí. El 54% del recorte se conseguirá mediante un mayor recaudo tributario y de aportes, logrado a través de la reorganización de impuestos y la eliminación de beneficios fiscales existentes.

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Además, el 35% del ajuste dependerá de recortes directos en el gasto público, mientras que el 11% restante se asociará a un mayor crecimiento económico derivado de la atracción de inversión privada. Esta distribución demuestra que la Operación Rescate no solo busca reducir el presupuesto de las entidades estatales, sino también modificar los impuestos y mecanismos para impulsar la actividad económica desde el sector privado. El ministro confirmó que la administración ya ha iniciado el proceso de reducción de sus propios gastos, planteando un ajuste inicial equivalente a un punto del PIB, lo que se traduce en 27 billones de pesos.

Medidas Inmediatas y Recortes del 2024

La fórmula para este primer paso de 27 billones incluye una reducción de 8 billones en gastos de funcionamiento y transferencias sin control. A esta cifra se sumarían otros 11 billones mediante una reducción del 20% en los gastos de personal administrativo. Asimismo, el plan establece una disminución de 4 billones en la burocracia estatal, acompañada de un recorte del 50% en los contratos por prestación de servicios. El Gobierno espera obtener más de 4 billones adicionales mediante la venta de activos improductivos que no generan retorno económico.

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Durante su participación en la Asamblea General de Anif, el centro de pensamiento económico, el ministro Miguel Gómez aseguró que ya se han realizado recortes efectivos por 13,8 billones de pesos. Añadió que habrá más ajustes antes de que termine el año, tarea que también exige una revisión exhaustiva de los resultados que entregan las entidades y los programas financiados con recursos públicos. Esta transparencia busca garantizar que los fondos asignados cumplan con los objetivos de política social y económica trazados.

Venta de Activos de la SAE y Reorganización del IVA

Un componente clave de la estrategia es la operación de venta de activos estatales gestionados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE). Gómez planteó comercializar cerca de 68.000 bienes, entre ellos inmuebles, terrenos y vehículos bajo administración pública. El propósito es que el 100% de los recursos obtenidos por estas operaciones se destine exclusivamente a prepagar deuda pública. Esta medida busca convertir activos administrativos en liquidez para reducir las obligaciones financieras de la Nación en lugar de financiar nuevos gastos.

La propuesta también incluye la reorganización del Impuesto sobre las Ventas (IVA). Se contempla aplicar la tarifa general del 19% a insumos y consumo, acompañada de un mecanismo tecnológico de devolución directa del impuesto para los hogares de menores ingresos, específicamente los pertenecientes a los deciles uno, dos y tres. La iniciativa busca ampliar la base de recaudo sin trasladar permanentemente la carga tributaria a estos sectores vulnerables, aunque su aplicación final dependerá del diseño de los mecanismos de compensación.

Posicionamiento del Vicepresidente Restrepo y Plan Destrabe

El vicepresidente, José Manuel Restrepo, expuso las apuestas estratégicas para el ajuste fiscal, destacando la reducción del gasto público a una escala sin precedentes recientes. Su objetivo es reorganizar el funcionamiento del Estado para recuperar la confianza de los inversionistas y evitar una crisis de las finanzas públicas en 2027. El planteamiento busca un compromiso de reducción del gasto público equivalente a por lo menos tres veces lo ejecutado en los años inmediatamente anteriores. Restrepo enfatizó que siete de cada 10 pesos del ajuste fiscal provendrían del recorte del gasto improductivo.

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Este enfoque busca demostrar que el ajuste no se sustentará exclusivamente en nuevos ingresos tributarios, sino principalmente en una revisión de cómo se utilizan los recursos públicos. Además, el vicepresidente mencionó el Plan Destrabe, enfocado en identificar y remover barreras administrativas que retrasan proyectos y encarecen las operaciones empresariales. Entre las áreas prioritarias se mencionan los procesos de licenciamiento ambiental, los trámites aduaneros y los procedimientos ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).