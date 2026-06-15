El gobierno de la nación enfrenta desafíos para reducir la deuda externa en el mediano plazo, a pesar de los esfuerzos realizados por el Ministerio de Hacienda. La deuda neta del Gobierno Nacional Central se proyecta en 58,9% del PIB para 2026, lo que representa un incremento de 0,3% frente al nivel observado en 2025.

El gobierno de la nación enfrenta desafíos para reducir la deuda externa en el mediano plazo, a pesar de los esfuerzos realizados por el Ministerio de Hacienda.

Según el Marco Fiscal de Mediano Plazo, la deuda neta del Gobierno Nacional Central se proyecta en 58,9% del PIB para 2026, lo que representa un incremento de 0,3% frente al nivel observado en 2025. La situación estructural de las finanzas públicas ha dificultado la consolidación de balances primarios positivos, lo que ha llevado a la postura de política fiscal de superávits primarios consistentes con el cumplimiento de los balances exigidos por la regla fiscal.

El gobierno ha realizado financiamiento del Gobierno Nacional Central por $150 billones, equivalente al 7,5% del PIB, lo que incluye desembolsos por $128,4 billones (5,7% del PIB), de los cuales el 27% corresponde a deuda externa y el restante 73% a deuda interna. La Nación proyecta para 2026 recibir desembolsos externos por US$8.294 millones ($30.7 billones), 1,5% del PIB, de los cuales $2.4 (0,4% del PIB) corresponden a préstamos mediante organismos multilaterales y bilaterales, mientras que el restante se distribuye entre bonos externos y créditos con la banca comercial.

El gobierno ha realizado una emisión de US$4.950 millones en enero de 2026, lo que ha permitido cubrir anticipadamente las necesidades de financiamiento externo previstas para la vigencia. Se proyecta completar la meta de financiamiento con banca comercial por US$1.000 millones, equivalente a $3.7 billones (0,2% del PIB), y se realizará la recompra de bonos globales a lo largo de la curva por US$4.560 millones, lo que se traduce en una reducción efectiva del principal de la deuda.

La Nación se ha consolidado como comprador neto de deuda externa, recomprando bonos por un cupón promedio de 5,42%. Se ha efectuado la conversión de moneda de 55 créditos con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Corporación Andina de Fomento (CAF), por un total de US$14.590 millones, generando un ahorro total en intereses de US$4.218 millones hasta el último semestre de 2025.

En el mercado de deuda interna, el Gobierno nacional proyecta emisiones de Títulos de Tesorería (TES) a través de subastas por $61 billones (3,0% del PIB) y $24.2 billones (1,2% del PIB) por medio de colocaciones directas. Las fuentes netas por operaciones de tesorería se proyectan en $17,9 billones (0,9% del PIB), que incluye los desembolsos netos de los recursos provenientes de TES de Corto Plazo (TCO), la administración eficiente de recursos públicos a través de depósitos pasivos del Tesoro.

La mayor parte de analistas coinciden en que se pagaron intereses cercanos al 15%, hecho que el gobierno no ha reconocido y por el contrario afirma que el país se ha ahorrado intereses cercanos a US$4,200 millones. Para la vigencia 2027, la deuda neta del GNC se proyecta en 58,9% del PIB, manteniéndose estable frente al nivel esperado al cierre de 2026.

Esta dinámica reflejaría una recomposición entre fuentes de endeudamiento, con un incremento de 0,7% del PIB en la deuda externa, compensado por una reducción de 0,6% del PIB en la deuda interna. No se prevén variaciones en los activos de la Nación, que permanecerían en 2,5% del PIB, de los cuales 2,0% corresponderían a activos internos y 0,5% a activos externos.

El incremento de la deuda externa estaría asociado principalmente a los efectos cambiarios y a las nuevas emisiones previstas en la estrategia de financiamiento de la vigencia. La reducción de la deuda interna respondería principalmente al efecto de las operaciones previstas con el mercado local.

En términos de composición, esta disminución de la deuda interna como proporción del producto estaría explicada en su totalidad por la dinámica de la deuda financiera, dado que las demás cuentas por pagar se mantendrían estables como porcentaje del PIB





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