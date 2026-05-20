Gobierno del presidente Petro ordena retractarse y ofrecer disculpas públicas por calificaciones ofensivas a mujeres periodistas

La Corte Constitucional ordenó al presidente Gustavo Petro retractarse y ofrecer disculpas públicas por calificaciones ofensivas a mujeres periodistas en Colombia en el 2024.

El pasado 12 de mayo la Corte Constitucional mediante la sentencia SU-432 de 2026, ordenó al presidente Gustavo Petro retractarse y ofrecer disculpas públicas por calificar como "muñecas de la mafia" a las mujeres periodistas en Colombia en el 2024.

Petro denunció que intentaron secuestrar al senador Alexander López y denunció que las mujeres periodistas eran "las periodistas del poder, las muñecas de la mafia". Ante el Consejo de Estado, se habían interpuesto solicitudes de apertura de incidente de desacato contra el presidente de la República, Gustavo Petro, por no cumplir la orden judicial que le exigía retractarse y presentar disculpas públicas.

La Corte ha reiterado que el ejercicio de la libertad de expresión por parte de los servidores públicos y, en especial, de quienes ocupan las más altas dignidades, debe realizarse con un sentido de responsabilidad acorde con los valores constitucionales y ha ordenado al primer mandatario abstenerse de emitir mensajes o manifestaciones públicas, por cualquier medio del que sea titular él o la Presidencia de la República, así como de publicar contenidos que vulneren los derechos a la no discriminación y a una vida libre de violencia de género y digital de las accionantes y de las mujeres periodista.

Aunque no se proporcionó contenido más específico, el caso se veía relacionado con una toma de posición política y una controversia en torno a una defensa del pueblo y una protesta





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