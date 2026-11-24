El presidente Abelardo de la Espriella anunció 15.000 millones de pesos para reparar la sede de la Gobernación del Meta tras el ataque con carro bomba en Villavicencio. La inversión busca reactivar negocios afectados y recuperar ediciones públicas.

El presidente Abelardo de la Espriella confirmó durante su visita a Villavicencio que el Gobierno nacional destinará $15.000 millones de pesos para la reconstrucción de la sede de la Gobernación del Meta y otros edificios dañados tras el atentado ocurrido la noche anterior. Esta cifra específica incluye recursos destinados a recuperar no solo la infraestructura gubernamental, sino también el centro de la ciudad, así como las casas y apartamentos que resultaron afectados por el ataque con carro bomba.

Mecanismo de reconstrucción y apoyo económico

El mandatario detalló que los $15.000 millones están disponibles inmediatamente para iniciar los trabajos de reparación y recuperación de las zonas comerciales y residenciales impactadas. El objetivo principal de esta inyección financiera es ayudar a reactivar los negocios locales que sufrieron interrupciones o daños materiales, asegurando que la economía de la región pueda retomar su actividad normal lo antes posible.

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Identificación del responsable y estructura criminal

El señalado responsable directo del atentado es alias Antonio Medina, cabecilla de las disidencias de las Farc y líder del Comando Conjunto de Oriente Martín Villa. Esta estructura militar criminal reúne a los frentes que operan en Meta, Casanare, Arauca y el estado venezolano de Apure. La coordinación específica del ataque con carro bomba fue atribuida a este comando, bajo la dirección de Ómar Pardo Galeano.

Además de Antonio Medina, las fuentes de inteligencia militar apuntan a Iván Mordisco, cuyo nombre real es Néstor Gregorio Vera Fernández, como líder del Estado Mayor Central de las Farc (EMC). Ambos terroristas figuran como los principales sospechosos de autoría intelectual y material del ataque que dejó 23 personas heridas y millonarios daños materiales en la capital del Meta. Por información que permita la captura de estos líderes criminales, se ofrece una recompensa de $5.000 millones.

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Reacción del Gobierno y política de seguridad

El presidente Abelardo de la Espriella reiteró su negativa a abrir negociaciones con grupos armados bajo la presión de la violencia, afirmando que no retrocederá ni negociará con el terrorismo. Utilizó una metáfora directa para explicar la razón del ataque, señalando que cuando se ataca un nido de cucarachas, estas se riegan, lo que interpretó como una respuesta desesperada de las estructuras armadas a las ofensivas de la fuerza pública.

El mandatario fue contundente al declarar que las autoridades perseguirán a los responsables para que respondan por sus acciones, prometiendo que el Gobierno desplegará todas las capacidades del Estado para contrarrestar esta ofensiva de violencia. De la Espriella pidió confianza en la fuerza pública y en las instituciones, enfatizando que su política de seguridad de mano dura continuará hasta lograr la paz verdadera sin ceder a las demandas delincuenciales.

Consecuencias y próximos pasos judiciales

Como consecuencia inmediata del ataque, el Estado colombiano ha intensificado la búsqueda de alias Antonio Medina y su red criminal, utilizando la recompensa económica como herramienta clave para la captura. El gobierno asegura que no permitirá que la criminalidad dicte las reglas, manteniendo el enfoque en la derrota total de las disidencias y la tranquilidad de los ciudadanos de Villavicencio y las regiones aledañas.