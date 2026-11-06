Gobierno financia empleo post-sismo con ayudas de $875 mil y $700 mil

El Ministerio del Trabajo implementa el programa El Empleo Responde con subsidios de hasta $875.453 para desempleados y $700.362 por empleado para MIPYMEs afectadas por el sismo.

El Gobierno Nacional activó dos programas de ayuda económica para las personas que perdieron su empleo y las micro y pequeñas empresas que buscan mantener sus puestos de trabajo en las zonas afectadas por el sismo del pasado 10 de agosto. Los beneficios contemplan pagos de hasta $875.453 para trabajadores cesantes y un subsidio mensual de $700.362 por cada empleado elegible para pequeños empleadores. Las medidas quedaron establecidas en el Decreto Legislativo 1417 de 2026 y hacen parte de la estrategia El Empleo Responde, liderada por el Ministerio del Trabajo. Este paquete financiero constituye el pilar central de la respuesta institucional ante la crisis laboral derivada de la emergencia.

Detalle de la ayuda para trabajadores cesantes

El primer beneficio está dirigido a trabajadores dependientes e independientes mayores de edad que hayan resultado damnificados por el movimiento telúrico y se encuentren desempleados. El apoyo económico asciende a $875.453, distribuidos en dos pagos. Para acceder, los solicitantes deben cumplir las siguientes condiciones: acreditar al menos seis meses de aportes a una caja de compensación familiar durante los cinco años anteriores a la emergencia, pertenecer a las categorías A o B y no recibir una pensión. Las postulaciones estarán abiertas hasta el 31 de diciembre de 2026. El trámite no tiene costo y debe realizarse ante la última caja de compensación familiar a la que estuvo afiliado el trabajador.

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Apoyo financiero para conservar empleos formales

La segunda medida busca evitar que las micro y pequeñas empresas de las zonas afectadas tengan que despedir trabajadores por las dificultades económicas derivadas de la emergencia. Los empleadores que tengan hasta 50 trabajadores podrán solicitar un aporte de $700.362 mensuales por cada empleado que cumpla los requisitos, durante un máximo de seis meses. Los recursos están destinados a contribuir al pago de salarios y aportes a seguridad social, con el propósito de proteger el empleo formal. Para las nóminas correspondientes a agosto y septiembre de 2026, el Ministerio del Trabajo habilitó las postulaciones entre el 3 y el 11 de noviembre. El procedimiento debe adelantarse a través de las entidades financieras o cooperativas correspondientes.

Estrategia integral de recuperación económica

La ministra del Trabajo, Natalia Eugenia López Fuentes, explicó que la recuperación de los territorios afectados no solo implica reconstruir viviendas e infraestructura, sino también respaldar a las familias que perdieron sus ingresos y a los empresarios que intentan conservar sus trabajadores. Las dos líneas de apoyo buscan aliviar las dificultades económicas de los hogares desempleados y de los pequeños negocios, mientras avanzan las labores de recuperación en las zonas afectadas por el sismo. Esta articulación busca estabilizar el mercado laboral local ante el impacto financiero inmediato.

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Procedimientos y documentos oficiales requeridos

Los interesados pueden consultar los requisitos, documentos y procedimientos en los documentos oficiales del Ministerio del Trabajo: ABC de la protección económica extraordinaria para personas cesantes. ABC del beneficio extraordinario de apoyo a la nómina. La transparencia en estos procesos garantiza que los recursos lleguen a los sectores más vulnerables tras el desastre natural. La implementación de estas ayudas representa un esfuerzo significativo para mitigar la pobreza y el desempleo estructural en las regiones devastadas.

Contexto presupuestal y financiamiento nacional

El Gobierno tiene un hueco de $1,6 billones en el presupuesto para financiar la reconstrucción. Este contexto financiero global afecta la ejecución de todas las políticas públicas relacionadas con la rehabilitación del país. La ruta de la plata tras el terremoto muestra una brecha por financiar de $43,25 billones, ¿de dónde saldrán los recursos adicionales? La gestión eficiente de los $875.453 y $700.362 es vital para mantener la confianza en las instituciones públicas durante la fase crítica de recuperación.