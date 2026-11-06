Gobierno impugna restitución de 30 piezas del Museo Nacional a través de Andje

La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje) interpuso acción contra el fallo que ordenó devolver al Museo Nacional obras retiradas por el presidente Abelardo de la Espriella.

El Gobierno Nacional de Colombia ha presentado formalmente una impugnación contra la sentencia emitida el 28 de octubre por el Juzgado 24 de Familia de Bogotá. Este fallo judicial ordenó al Ministerio de Cultura la inmediata restitución de 30 piezas artísticas y objetos patrimoniales que habían sido retirados de las colecciones del Museo Nacional. La agencia encargada de representar los intereses del Estado, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado ( Andje), es la entidad pública responsable de coordinar la estrategia de defensa jurídica ante este conflicto legal, argumentando errores procedimentales graves en la resolución original.

Análisis Del Error De Competencia Judicial En El Caso

La Andje sostiene que la autoridad para resolver esta disputa específica no corresponde a un juzgado de familia ordinario, sino que debe ser tramitada exclusivamente ante el Consejo de Estado. Esta institución es reconocida como el máximo tribunal de la jurisdicción de lo contencioso administrativo en el país, lo cual implica que las decisiones con alcance nacional requieren una instancia superior. La defensa jurídica del Ejecutivo considera que la competencia fue asignada incorrectamente en primera instancia, lo que constituiría un defecto fundamental en el proceso legal iniciado por los accionantes.

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Este desacuerdo institucional se enmarca en la dinámica cambiante del Decreto 1446, normatividad expedida por el Gobierno actual el 28 de octubre. Dicho decreto devolvió la competencia al Consejo de Estado para estudiar las acciones de tutela presentadas contra el presidente de la República. Esta medida busca centralizar la revisión de casos que afectan decisiones de alto impacto político y social, asegurando que los órganos judiciales competentes tengan el nivel jerárquico adecuado para interpretar las implicaciones nacionales de las resoluciones ejecutivas.

Contexto Histórico Y La Polémica Sobre Los Decretos De Tutela

La regulación sobre qué juzgado debe atender las tutelas contra el mandatario presidencial ha experimentado tres modificaciones sustanciales en los últimos diez años, reflejando tensiones políticas recurrentes. El decreto promulgado por el presidente Abelardo de la Espriella busca revertir la política establecida por su predecesor, el expresidente Gustavo Petro. Petro había dispuesto que estas tutelas fueran atendidas por el circuito distrital, una medida que, según su época, tenía como objetivo fortalecer la imparcialidad y la accesibilidad del sistema judicial para la ciudadanía.

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La administración de De la Espriella argumenta, por el contrario, que las decisiones del mandatario tienen repercusiones directas en la esfera nacional e internacional. Por esta razón, consideran que el reparto de competencia debe permanecer en manos de un órgano del nivel del Consejo de Estado. Esta postura jurídica intenta garantizar que las resoluciones que impactan la gestión presidencial sean evaluadas por la máxima instancia de control de la administración pública, evitando posibles interpretaciones locales o fragmentadas que puedan afectar la unidad jurídica del Estado.

Además de la cuestión competencial, la Andje señala que se cometieron otras equivocaciones en la presentación de las tutelas relacionadas con el retiro de las obras. Germán Calderón, quien recientemente renunció a su cargo en la agencia para aspirar a un escaño en el Consejo de Estado, ha destacado que los accionantes tenían otras vías legales a su disposición antes de acudir al mecanismo de tutela. Calderón señala que se pudo haber presentado una acción popular, la cual sería el mecanismo jurídico más adecuado para proteger los derechos colectivos e interés general en este tipo de controversias culturales.

Impacto Inmediato En El Patrimonio Cultural Y Los Próximos Pasos

El conflicto originó una orden judicial emitida por el juez Carlos Enrique Osorio el 28 de octubre, la cual exigía al Ministerio de Cultura devolver las 30 piezas en un plazo perentorio de 48 horas. Las obras retiradas inicialmente por el presidente De la Espriella el 15 de octubre, durante un discurso en el Museo Santa Clara, abordaban temas sensibles como el Acuerdo de Paz, la población LGTBIQ+, la historia del conflicto armado y los movimientos sociales progresistas. El juez Osorio determinó que el retiro tenía una apariencia razonable de vulneración de derechos fundamentales a la memoria histórica, la verdad y la libertad de expresión artística.

Ante el riesgo cierto de agravación del daño si no se adoptaban medidas inmediatas de conservación, las piezas fueron restituidas a su exhibición entre el 29 y el 30 de octubre. No obstante, al tratarse de un fallo de primera instancia, la decisión estaba abierta a impugnación, situación que se materializó con la intervención de la Andje. El proceso legal continúa y el próximo paso crucial reside en que el juez Osorio defina si él es el funcionario competente para decidir sobre este asunto o si debe remitir el caso a la instancia superior correspondiente, manteniendo la incertidumbre sobre el futuro de estas obras en el museo.