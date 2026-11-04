Gobierno incluye recuperación del gasoducto Antonio Ricaurte para importar gas desde Venezuela

El Gobierno priorizó la rehabilitación del gasoducto Antonio Ricaurte entre los PINES, pero su operación depende de obras y de una licencia de la OFAC de Estados Unidos.

El Gobierno Nacional incluyó la recuperación del Gasoducto Binacional Antonio Ricaurte entre los Proyectos de Interés Nacional y Estratégico (PINES), con el objetivo de avanzar en su rehabilitación y habilitar la importación de gas desde Venezuela.

Según informó Ecopetrol, la decisión permitirá coordinar desde la Vicepresidencia de la República a las entidades que deben participar en la recuperación de la infraestructura. Sin embargo, su entrada en operación dependerá de la ejecución de las obras y de la obtención de la licencia requerida de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, sin la cual no podrá iniciarse el transporte de gas desde el país vecino.

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Falta definir fecha de inicio y montos de inversión

El comunicado de la empresa no establece una fecha concreta para iniciar operaciones ni tampoco el monto de las inversiones necesarias para poner en marcha el proyecto. El gasoducto tiene una longitud de 225 kilómetros, de los cuales 88 se encuentran en territorio colombiano y 137 en Venezuela.

De acuerdo con Ecopetrol, la infraestructura tiene una capacidad operativa de hasta 450 millones de pies cúbicos diarios, un volumen que equivale a cerca de la mitad del consumo diario de gas natural del país. Sin embargo, la empresa señaló que el proyecto lleva más de diez años inactivo y que, durante ese tiempo, los anuncios de cooperación energética con Venezuela no se tradujeron en inversiones concretas en la infraestructura.

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Según la compañía, el gasoducto continuó deteriorándose sin generar beneficios para los hogares colombianos, por lo que el objetivo actual es pasar de los anuncios a la ejecución de obras reales que permitan recuperar la capacidad del sistema. Ecopetrol sostiene que traer gas por esta vía podría ofrecer condiciones de precio más competitivas para los hogares.

Argumento central es la reducción de costos logísticos

El argumento central es que el combustible transportado en buques debe someterse a procesos de licuefacción y posterior regasificación, etapas que agregan costos al suministro. Con un gasoducto en funcionamiento, el gas proveniente de Venezuela llegaría por tubería sin necesidad de esas fases, lo que reduciría los costos asociados.

No obstante, el comunicado no presenta una tarifa estimada para el gas venezolano ni cuantifica una eventual reducción en las facturas de los usuarios. La empresa también destacó que Venezuela cuenta con las mayores reservas probadas de gas de América Latina, un factor que considera relevante para asegurar el abastecimiento a mediano plazo.

Para la primera fase del proyecto se prevén importaciones de 50 millones de pies cúbicos diarios, equivalentes aproximadamente al 5% del consumo nacional, aunque esa cifra corresponde a una expectativa de suministro cuya materialización depende del cumplimiento de los requisitos técnicos y legales. El anuncio se produce en un momento en que Colombia enfrenta una reducción de su oferta nacional de gas y una mayor necesidad de acudir al mercado externo.

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Caída en producción nacional impulsa necesidad externa

Según cifras del sector, la producción nacional registró una caída del 10,4% frente al mismo mes de 2025. En contraste, las importaciones alcanzaron 341,4 millones de pies cúbicos diarios, un aumento anual del 126,9%, y el gas importado llegó a representar el 32,3% del suministro disponible en ese periodo. La presión sobre el abastecimiento también se relaciona con la disminución de las reservas probadas, que cerraron 2025 en 1.717 gigapies cúbicos, un 16,8% menos que un año antes.

En este contexto, la recuperación del gasoducto aparece como una alternativa para diversificar las fuentes de suministro, aunque su impacto dependerá de la rapidez con que se ejecuten las obras, se obtengan las autorizaciones internacionales y se cumplan las condiciones establecidas por la legislación colombiana y los regímenes de sanciones aplicables.