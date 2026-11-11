Gobierno inicia preparación del salario mínimo 2027 con seis entidades

El Ministerio del Trabajo reunió a seis entidades del Estado para analizar las variables del salario mínimo 2027. Aún no hay cifra de incremento ni propuesta oficial.

El Gobierno Nacional dio el primer paso para la concertación del salario mínimo 2027. El Ministerio del Trabajo reunió este miércoles 11 de noviembre a seis entidades del Estado para revisar las variables económicas y laborales que marcarán la próxima negociación salarial.

Según la cartera laboral, el encuentro tuvo un carácter preparatorio. No se presentó una cifra de incremento ni una propuesta oficial para el salario mínimo de 2027, y la discusión formal entre trabajadores, empresarios y Gobierno todavía no ha comenzado.

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Variables económicas en el centro de la negociación del salario mínimo

La reunión tuvo como eje cinco variables: inflación, productividad, empleo, informalidad y poder adquisitivo. Según el Ministerio del Trabajo, estas condiciones inciden en la definición del salario mínimo.

En la mesa participaron representantes de los ministerios de Hacienda, Comercio, Industria y Turismo, y Agricultura y Desarrollo Rural. También asistieron el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el Departamento Administrativo de la Función Pública.

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Uno de los asuntos revisados fue el impacto que puede tener el ajuste salarial sobre distintos segmentos de la economía. El Ministerio del Trabajo señaló que se analizaron las particularidades del sector rural y de las micro, pequeñas y medianas empresas.

La cartera también evaluó los posibles efectos de los aumentos salariales en los costos de producción y en los ingresos de los hogares. Ese análisis busca determinar cómo una decisión salarial se traslada a empresas y familias antes de fijar cualquier cifra.

Posiciones de Juliana Morad y Elianne Forero sobre la concertación

La viceministra de Relaciones Laborales e Inspección, Juliana Morad, afirmó que el Ministerio del Trabajo impulsa una concertación permanente. Según Morad, esta debe escuchar a más sectores y tomar decisiones con rigor técnico, teniendo en cuenta las distintas realidades del mercado laboral colombiano.

La viceministra de Empleo y Pensiones, Elianne Forero, subrayó que la discusión debe considerar especialmente la informalidad, los ingresos y las oportunidades de empleo. Forero sostuvo que es fundamental comprender lo que ocurre en esos frentes para que la discusión salarial responda a las realidades económicas y sociales del país.

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Próximos pasos de la concertación salarial para 2027

El Ministerio del Trabajo informó que continuará con reuniones con sectores productivos, organizaciones sindicales, academia y representantes de poblaciones con diferentes condiciones de vinculación laboral. Estas sesiones forman parte de la estrategia para preparar la concertación de 2027.

La cartera anunció además que la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales mantendrá una agenda durante todo el año. En ese espacio, además del salario mínimo, se abordarán otros asuntos de la política laboral.

Con esta primera articulación, el Ejecutivo busca que la negociación considere tanto las condiciones y los ingresos de los trabajadores como la capacidad de las empresas para asumir los costos laborales. La discusión incorporará el comportamiento de los precios, la productividad y la situación del empleo en el país.