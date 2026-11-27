Natalia López lidera la negociación del salario mínimo 2027 buscando consenso entre empresarios y sindicatos antes del 15 de diciembre, tras el decreto del 23% de Petro.

El Gobierno nacional instaló este viernes 27 de noviembre la mesa de concertación del salario mínimo para 2027, con el propósito de alcanzar un acuerdo entre empresarios y centrales obreras antes del 15 de diciembre. La discusión comienza en medio de las expectativas por el porcentaje de incremento, las diferencias entre los sectores y el debate sobre los efectos del aumento del 23% decretado para 2026 por el gobierno de Gustavo Petro.

Posición oficial y reconstrucción del diálogo

La ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes, afirmó que la administración de Abelardo De la Espriella no llegará a la negociación con una cifra definida. Su intención es acercar las posiciones de los representantes de trabajadores y empleadores mediante la voluntad política y la responsabilidad fiscal. Durante la instalación realizada en Cafam La Floresta en Bogotá, López señaló que el objetivo es defender la dignidad del trabajo sin imponer un monto específico.

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No obstante, la funcionaria lanzó críticas al incremento salarial del 23% que estableció por decreto el Gobierno anterior. Según dijo, esa decisión dejó una mesa de negociación sin condiciones para avanzar y obligó a reconstruir los espacios de diálogo desde octubre. López calificó la situación anterior como una "mesa sin patas" que requería una reestructuración completa antes de poder retomar las conversaciones formales.

Ampliación de la representación laboral

La ministra explicó que esta negociación tendrá una participación más amplia de organizaciones sociales y laborales que tradicionalmente no han tenido representación en la discusión del mínimo. Entre los nuevos actores mencionados se encuentran trabajadoras domésticas, recicladores, repartidores de plataformas digitales, campesinos y representantes del mototaxismo. Esta inclusión busca reflejar con mayor precisión la realidad del mercado laboral colombiano actual.

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El cronograma establece el 15 de diciembre como fecha límite para alcanzar un acuerdo. De no conseguirse, el Gobierno tendrá que definir el incremento por decreto, como ha ocurrido en nueve de las últimas 15 negociaciones. A pesar de este historial, el sector empresarial mantiene expectativas positivas sobre la posibilidad de lograr una concertación en esta ocasión.

Datos económicos y desafíos estructurales

La negociación comienza con la presentación de indicadores económicos y laborales que servirán como insumo para las propuestas de incremento. Uno de los datos conocidos esta semana fue la productividad total de los factores, que se ubicó en 0,15%. El Dane también presentó información sobre el comportamiento del mercado laboral para que empresarios y trabajadores tengan elementos técnicos antes de plantear sus posiciones. La economía colombiana creció 2,1% entre enero y septiembre de 2026.

En materia laboral, la población ocupada aumentó en 526.000 personas frente al mismo periodo del año anterior. La tasa de desempleo pasó de 9,3% a 8,8% y la tasa de ocupación subió de 58,2% a 58,7%. La población desocupada se redujo en 89.000 personas, lo que indica una recuperación en la inserción laboral, aunque persisten desafíos importantes en la calidad del empleo.

Impacto en los ingresos y sectores productivos

La informalidad laboral disminuyó de 55,7% a 54,8%, pero 12,6 millones de personas ocupadas reportaron ingresos inferiores a un salario mínimo. Estas cifras equivalen al 53,4% de la población considerada en la medición presentada por las autoridades. Los sectores de administración pública, defensa, educación y salud registraron un crecimiento de 5,8%, mientras que agricultura y construcción retrocedieron.

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El salario mínimo que se defina en esta ronda comenzará a regir el primero de enero de 2027. Natalia López insistió en que el objetivo es mejorar el ingreso de los trabajadores sin comprometer la generación de empleo formal. Esta balanza es crítica en un contexto de dificultades fiscales y desafíos para el aparato productivo, donde el equilibrio entre dignidad salarial y sostenibilidad económica es fundamental para el futuro del país.