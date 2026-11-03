Gobierno llama a la calma por dos casos de malaria en Colombia: claves para diferenciarla del ébola

Dos colombianos con viaje a la República Democrática del Congo dieron positivo por malaria. El gobierno y el INS aclaran diferencias con el ébola y detallan los protocolos de salud vigentes en el país.

El Ministerio de Salud y Protección Social junto con el Instituto Nacional de Salud confirmaron que dos ciudadanos colombianos, procedentes de la República Democrática del Congo, han sido diagnosticados con malaria causada por el parásito Plasmodium falciparum. Esta aclaración oficial fue emitida el 31 de octubre con el objetivo de desmentir rumores sobre un posible brote de ébola en el territorio nacional.

La noticia generó inicialmente una alerta sanitaria significativa debido a los síntomas febriles presentados por los pacientes al llegar a instituciones de salud en el departamento del Valle del Cauca. Sin embargo, las pruebas de laboratorio descartaron la infección por el virus del ébola y confirmaron la presencia de la enfermedad transmitida por mosquitos.

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El caso del primer paciente, un hombre de 33 años, terminó de manera trágica cuando falleció en una institución hospitalaria de la ciudad de Palmira. Por su parte, el segundo paciente, un hombre de 50 años, se encuentra vivo, bajo estricto aislamiento y recibiendo la atención médica necesaria en la ciudad de Cali.

Protocolos de vigilancia epidemiológica activa

Aunque los diagnósticos son definitivos, las autoridades sanitarias mantuvieron activos los protocolos de vigilancia para descartar otras enfermedades de alta importancia en salud pública. Se tomaron muestras biológicas y se realizaron verificaciones exhaustivas para garantizar la seguridad de la población ante la posibilidad de un evento sanitario complejo.

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La investigación epidemiológica continúa activa para precisar los lugares exactos de desplazamiento de los colombianos durante su estancia en el territorio africano. Las autoridades buscan identificar antecedentes de exposición y localizar posibles contactos cercanos para implementar medidas preventivas adecuadas.

Los equipos de respuesta del Instituto Nacional de Salud y las autoridades territoriales de salud adelantan investigaciones de campo en Cali y Palmira. Asimismo, se mantiene un seguimiento estricto a otras dos personas identificadas durante la investigación inicial, quienes refieren tener diagnóstico de malaria y se encuentran en proceso de tratamiento médico.

Diferencias críticas entre malaria y ébola

Aunque ambas patologías pueden presentar síntomas iniciales similares, como fiebre alta, dolor de cabeza intenso, dolores musculares generalizados y malestar extremo, se trata de enfermedades de naturaleza completamente distinta. La malaria es provocada por un parásito del género Plasmodium, mientras que el ébola es una infección viral causada por el género Ebolavirus.

Una de las diferencias fundamentales radica en sus mecanismos de transmisión. La malaria no se contagia de persona a persona mediante el contacto cotidiano. Su propagación depende principalmente de la picadura de mosquitos hembra del género Anopheles, que actúan como vectores al adquirir el parásito al picar a una persona infectada.

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Existen vías de transmisión menos frecuentes para la malaria, como transfusiones de sangre, trasplantes de órganos, el uso compartido de agujas o la transmisión durante el embarazo. Sin embargo, no es una enfermedad que se propague por estar cerca de una persona enferma, a diferencia de otras condiciones respiratorias o infecciosas comunes.

Mecanismos de contagio y periodos de incubación

El ébola, en cambio, sí puede transmitirse directamente entre humanos. La infección ocurre mediante el contacto directo con sangre y otros fluidos corporales de una persona infectada, incluyendo orina, sudor, vómito, semen o leche materna. También puede producirse por contacto con superficies contaminadas o con cadáveres durante la realización de prácticas funerarias tradicionales.

Es crucial destacar que una persona infectada con ébola no transmite el virus antes de desarrollar los primeros síntomas. El riesgo de contagio aumenta significativamente a medida que avanza la enfermedad, particularmente en sus etapas más tardías cuando los niveles virales en los fluidos corporales son mayores.

Existen diferencias notables en los periodos de incubación entre ambas enfermedades. En el caso de la malaria, los síntomas suelen aparecer algunas semanas después de la picadura del mosquito vector. No obstante, determinados tipos de parásitos pueden permanecer latentes en el organismo humano hasta por un año antes de manifestar signos clínicos evidentes.