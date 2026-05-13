Gobierno logra aprobación del proyecto en Comisiones y anuncia estudio de fusión Ministerio de Igualdad

El Gobierno logró configurar el quórum y las mayorías para garantizar la aprobación de la iniciativa. A su vez, Efraín Cepeda advirtió que si se hace un acuerdo para tramitar algunos proyectos se ahorrarían los costos de la consulta. La propuesta legislativa aún le resto la aprobación en las plenarias, donde será difícil la consecución de las mayorías. Aunque los costos de la consulta se ahorrarían, haber entregado 2,8 billones de pesos aún es cuestionado. Se contemplaba estudiar una propuesta de fusión con otras entidades, como el Departamento para la Prosperidad Social (DPS), al Ministerio.

El Gobierno logró configurar el quórum y las mayorías para garantizar la aprobación de la iniciativa. Efraín Cepeda advierte que si se hace un acuerdo para tramitar algunos proyectos se ahorrarían los costos de la consulta.

Aunque la oposición había emprendido una estrategia para tratar de hundir a los aliados del Gobierno en las Comisiones Primeras de Senado y Cámara ganaron la partida y lograron configurar el quórum necesario para confirmar que se logró destrabar el proyecto y ya cuentan con los votos necesarios para sacarlo adelante. Además, asegura que en la próxima sesión se estudiará una propuesta que permite entregarle facultades al presidente para determinar si el Ministerio de la Igualdad debe fusionarse con otras entidades, como el Departamento para la Prosperidad Social (DPS). Ya habían entregado 2,8 billones de pesos con esa finalidad





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