Gobierno mantiene diálogo con bandas criminales en Barranquilla pese a descartar procesos de paz

El ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que el Ejecutivo mantendrá conversaciones con bandas criminales en Barranquilla para reducir el sicariato, al tiempo que reforzó la seguridad de los candidatos presidenciales tras denuncias de amenazas.

El ministro del Interior, Armando Benedetti , se pronunció recientemente desde la ciudad de Barranquilla para abordar la creciente preocupación por las amenazas que enfrenta el alcalde local, Alejandro Char. Durante una rueda de prensa, el jefe de la cartera ministerial aclaró que, aunque se han detectado comunicaciones de origen carcelario dirigidas hacia el mandatario, el manejo de esta información no siguió los conductos regulares establecidos por el protocolo de seguridad.

Según el ministro, un funcionario de la Procuraduría y un alto oficial de la policía omitieron los canales de comunicación jerárquicos al alertar directamente al alcalde, en lugar de coordinar las medidas pertinentes con el Gobierno Central y los mandos generales de la fuerza pública. Esta irregularidad administrativa ha generado un debate sobre cómo se deben gestionar las amenazas contra funcionarios públicos en un contexto de alta tensión social. En relación con la política de seguridad ciudadana en el departamento del Atlántico, el ministro fue enfático al descartar cualquier posibilidad de iniciar un proceso de paz formal con las bandas criminales que operan en Barranquilla. No obstante, aclaró que el Gobierno Nacional persistirá en mantener canales de diálogo con estos grupos delincuenciales. Esta postura se fundamenta en la observación estadística de que dichas conversaciones han logrado, en periodos anteriores, una reducción palpable en las tasas de sicariato dentro de la capital del Atlántico. A pesar de que los índices de criminalidad, específicamente los homicidios, registraron un incremento del 43,9% durante marzo de 2026, el alto funcionario sostuvo que cualquier esfuerzo orientado a salvar una vida humana es una estrategia que debe ser considerada y valorada, independientemente de la naturaleza de los interlocutores en el diálogo. Por otro lado, el panorama electoral se encuentra bajo un estricto monitoreo debido a las constantes denuncias de intimidación contra los aspirantes a la presidencia. El ministro Benedetti reconoció que la historia del país ha estado marcada por la violencia política y que, por tanto, el riesgo es una constante innegable. Para mitigar esta situación, el Gobierno ha activado el Comité de Coordinación y Recomendación de Medidas de Protección en el Proceso Electoral, una entidad que ha trabajado con siete meses de antelación para blindar a los participantes de la contienda. Actualmente, se brindan esquemas de seguridad reforzados, que incluyen hasta 40 unidades para los candidatos con mayores niveles de riesgo. En este mismo sentido, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, reafirmó que sigue vigente una recompensa de 1.000 millones de pesos para cualquier ciudadano que suministre información veraz que permita prevenir atentados contra los candidatos presidenciales y altos mandatarios, subrayando que el Estado no escatimará recursos para proteger la democracia en un año electoral marcado por la incertidumbre y el desafío de las estructuras ilegales que buscan permear el debate público





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