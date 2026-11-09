Gobierno Nacional aclara manejo de recursos para reconstrucción post terremoto

Miller Soto, vocero del Gobierno, detalla el uso del Fondo Milagro y asegura que no administra donaciones privadas tras el sismo del 10 de agosto.

El Gobierno Nacional emitió un comunicado oficial tres meses después del terremoto del 10 de agosto para abordar las interrogantes sobre la gestión de los fondos destinados a la reconstrucción. Miller Soto, vocero de la administración, detalló el destino de los recursos públicos y reafirmó la separación estricta entre las cuentas estatales y las aportaciones del sector privado. La presentación se realizó desde la Casa de Nariño como respuesta directa a los cuestionamientos sobre el manejo financiero de la emergencia.

Cifras del Fondo Milagro y desembolsos

El mecanismo financiero central para la recuperación es el Fondo Milagro, creado específicamente para financiar la reconstrucción de viviendas, infraestructura y la reactivación económica en las zonas golpeadas por el sismo. Según los datos presentados por Miller Soto, este fondo inició con un desembolso inicial de 624.656 millones de pesos, procedentes de un crédito gestionado con el Banco Mundial.

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A esta cifra inicial se suman los recursos adicionales que el Estado asignó para la atención inmediata de la emergencia. Con base en estos dos componentes, la administración calcula que está movilizando cerca de un billón de pesos de dinero público para atender la crisis. Además, se anunció que durante el mes de noviembre se esperan nuevas adiciones presupuestales, aunque no se especificó el monto exacto de estos fondos adicionales.

Distribución específica de los fondos públicos

Los recursos movilizados hasta la fecha se han enfocado en tres rubros principales que detallan la inversión pública directa. El área de vivienda concentra la mayor parte del gasto, con más de 332.000 millones de pesos destinados a intervenir 7.385 casas mediante reconstrucción, reparación o rehabilitación integral de los inmuebles afectados.

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Para la reactivación económica del comercio local, se asignaron 4.600 millones de pesos para brindar 920 apoyos directos. Cada pequeño comerciante recibió 5 millones de pesos con el objetivo claro de que puedan recuperar sus negocios y reabrir sus puertas tras el desastre. Este apoyo busca mitigar el impacto financiero en los pequeños empresarios de la región.

El tercer rubro crítico son las demoliciones, que han recibido una asignación de 50.000 millones de pesos. Esta partida está destinada a derribar edificaciones que representan un riesgo estructural inminente para las comunidades. En total, estos tres conceptos suman cerca de 386.600 millones de pesos, lo que representa menos de la mitad del billón de pesos que el Gobierno asegura tener disponible para la fase actual.

Separación entre dinero público y privado

Un punto central de la aclaración del vocero fue la distinción tajante entre los recursos públicos y los aportes del sector privado. Miller Soto aseguró que las donaciones de empresarios, fundaciones y particulares no ingresan ni son administradas por el Fondo Milagro. El vocero del presidente declaró textualmente que la Casa de Nariño no toca un solo peso de esas donaciones privadas para evitar confusiones.

El sector privado ha comprometido más de 1 billón de pesos para apoyar a los damnificados, pero estos fondos operan bajo una gestión independiente. La administración insistió en que se trata de esfuerzos complementarios que deben mantenerse separados. Como afirmó el vocero, las cuentas del Estado son unas y las de los privados son otras, una frase utilizada para blindar la transparencia de la gestión pública.

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Contexto de fiscalización y próximos pasos

La aclaración del Gobierno Nacional llega en un momento de intensa fiscalización sobre el manejo de donaciones para la emergencia. Recientemente, un juez de Bogotá ordenó a la Fundación Colombia Luz y Sonrisas, vinculada a la primera dama Ana Lucía Pineda, responder un derecho de petición. Esta solicitud fue presentada por el senador Alejandro Ocampo del Pacto Histórico y se relaciona directamente con los aportes recibidos para atender a los afectados.

Al cierre de su intervención, Miller Soto reconoció que la recuperación de las zonas afectadas todavía requiere muchos meses de trabajo arduo. No obstante, reafirmó la instrucción del presidente De la Espriella de mantener las labores sin pausa. El vocero concluyó con un compromiso de continuidad: "Vamos a trabajar hasta poner el último ladrillo", asegurando que la reconstrucción es una prioridad vigente.