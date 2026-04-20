Gobierno Nacional activa protocolos de seguridad tras amenazas contra el alcalde Alejandro Char

El Ministro del Interior, Armando Benedetti, anunció una recompensa de 1.000 millones de pesos y la activación de inteligencia estatal tras las amenazas recibidas por el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char.

La mañana de este lunes 20 de abril se tornó tensa en la ciudad de Barranquilla tras la convocatoria de una rueda de prensa urgente en el Comando de la Policía Metropolitana. El encuentro, presidido por el Ministro del Interior, Armando Benedetti , tuvo como eje central el análisis de las graves amenazas denunciadas por el alcalde Alejandro Char .

El mandatario local alertó a través de sus canales digitales sobre un presunto complot orquestado por bandas criminales organizadas, cuyo objetivo sería atentar contra su integridad física y la de su núcleo familiar. Ante esta situación, el alcalde hizo un llamado perentorio a las Fuerzas Armadas y a los entes de control judicial para que refuercen la seguridad y garanticen su capacidad de seguir desempeñando sus funciones públicas sin el temor constante a represalias de grupos ilegales que buscan desestabilizar la gestión local. En respuesta a este escenario de alta complejidad, el Gobierno Nacional ha desplegado un operativo de inteligencia sin precedentes. El Ministro Benedetti confirmó que se han activado los protocolos con el Ministerio de Defensa y la Dirección de Protección y Servicios Especiales para verificar la veracidad de estas intimidaciones y neutralizar cualquier amenaza latente. Como medida de disuasión y para incentivar la colaboración ciudadana, se ha oficializado una recompensa de hasta 1.000 millones de pesos por información fidedigna que permita identificar y capturar a los responsables de planear estos actos criminales. Esta suma refleja la preocupación del Estado frente a la violencia que busca permear la esfera política, alineándose con las políticas de protección a altos funcionarios que el Gobierno pretende estandarizar a nivel nacional. Durante su intervención ante los medios, el Ministro Benedetti reveló detalles inquietantes sobre el origen de las alertas, señalando que la información pudo haber fluido a través de canales no oficiales desde centros penitenciarios como la cárcel de El Barne. Según el jefe de la cartera ministerial, se produjo una ruptura en la cadena de mando, dado que un coronel optó por informar directamente al alcalde Char en lugar de seguir los protocolos institucionales de escalamiento hacia los altos mandos militares y el Gobierno Central. Esta irregularidad procedimental ha levantado sospechas y cuestionamientos sobre cómo se gestiona la seguridad de los mandatarios regionales. El Ministerio ha enfatizado que, a pesar de estas fallas en el flujo de información, se mantendrá un despliegue total de los organismos estatales para desarticular las redes criminales que operan desde los penales y proteger la democracia barranquillera frente a la intimidación constante





elheraldoco / 🏆 19. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Alejandro Char Armando Benedetti Barranquilla Seguridad Amenazas

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Gobierno ordena acciones de inteligencia tras denuncia de amenazas contra el alcalde Alejandro CharEl ministro del Interior, Armando Benedetti, confirmó contactos con la cúpula de defensa y Policía para verificar la alerta sobre un presunto plan criminal contra el alcalde de Barranquilla.

Read more »

Procuraduría exige protección inmediata tras amenazas contra el alcalde Alejandro CharEl procurador general, Gregorio Eljach, condenó las amenazas contra el alcalde de Barranquilla y pidió una respuesta urgente de las autoridades para garantizar su seguridad.

Read more »

Activan inteligencia del Estado ante presunto plan para atentar contra Alejandro CharBarranquilla

Read more »

Gobierno activa plan de protección para Alejandro Char tras amenazas contra su vidaAnte las denuncias de un plan para atentar contra el alcalde de Barranquilla, el Gobierno Nacional ofrece recompensa y activa labores de inteligencia para garantizar su seguridad y la de su familia.

Read more »

Alcalde Alejandro Char denuncia un presunto plan de bandas criminales para atentar contra su vidaLos ministros Armando Benedetti y Pedro Sánchez anunciaron medidas.

Read more »

Investigación en marcha tras amenazas de muerte contra el alcalde de Barranquilla, Alejandro CharLa Policía Nacional investiga las amenazas contra el alcalde Alejandro Char, vinculadas presuntamente a sus críticas contra la política de Paz Total y los diálogos con bandas criminales.

Read more »