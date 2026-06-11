Gobierno Nacional advierte falta de presupuesto para mantener tarifas reducidas en peajes del Eje Cafetero

La tarifa diferencial de 700 pesos en los peajes de Autopistas del Café tiene un límite presupuestal y una fecha de vencimiento en febrero de 2027, poniendo en riesgo el beneficio para los usuarios de la región.

La situación de la infraestructura vial en el Eje Cafetero ha entrado en una fase de incertidumbre financiera tras las recientes declaraciones del Gobierno Nacional.

El núcleo del conflicto radica en la implementación de una tarifa diferencial para los peajes de la concesión Autopistas del Café, una medida que fue anunciada por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) el pasado 20 de mayo. Esta decisión redujo drásticamente el costo del peaje de 17.800 pesos a tan solo 700 pesos para un grupo selecto de usuarios, buscando aliviar la carga económica de las comunidades locales y fomentar la movilidad regional.

Los peajes afectados por esta medida incluyen puntos estratégicos como Las Pavas, San Bernardo del Viento, Tarapacá I, Tarapacá II y Circasia, los cuales son vitales para el flujo de mercancías y personas en el corazón del corredor cafetero. Este alivio temporal surgió como el resultado de intensas concertaciones entre el Ejecutivo y diversas organizaciones sociales, incluyendo campesinos, transportadores, estudiantes y el Consejo Regional Indígena de Caldas, quienes habían paralizado la zona en protesta por los altos costos de movilidad que asfixiaban la economía local.

Sin embargo, la viabilidad de este beneficio se encuentra ahora bajo una amenaza real debido a restricciones financieras. Luz María Múnera, la Consejera Presidencial para las Regiones, ha reconocido abiertamente que el Estado no cuenta con el presupuesto suficiente para mantener este esquema de precios a largo plazo.

El mecanismo financiero establecido indica que el Gobierno Nacional debe compensar al concesionario privado por cada vehículo que pague la tarifa reducida, ya que la diferencia entre el cobro estándar y los 700 pesos representa una pérdida de ingresos que el operador no puede asumir. Actualmente, existe un tope presupuestal estrictamente definido de 21.600 millones de pesos destinados a cubrir este diferencial tarifario.

La funcionaria señaló que el contexto fiscal actual es sumamente apretado, lo que ha limitado severamente la capacidad del Estado para financiar múltiples iniciativas y ha generado una dependencia crítica de la subcuenta del fideicomiso administrada por la ANI. Múnera también sugirió que parte de la responsabilidad recae en el Congreso de la República, debido a las dificultades en la asignación de recursos presupuestales necesarios para sostener este tipo de compromisos sociales.

El impacto de esta insuficiencia presupuestal afectará directamente a los habitantes de municipios como Manizales, Chinchiná, Palestina y Villamaría, así como a residentes de veredas clave como La China, Pavas, Trinidad, El Rosario y San Peregrino. Estos usuarios, que habían encontrado en la tarifa diferencial un respiro económico significativo, ahora enfrentan la posibilidad de que el beneficio desaparezca antes de lo previsto si los fondos se agotan.

La resolución vigente indica que la tarifa reducida estará operativa únicamente hasta febrero de 2027, fecha en la cual el proyecto vial deberá revertirse al Instituto Nacional de Vías (INVIAS). Este hito marca el final de la concesión actual y coincide con el periodo de transición hacia el próximo gobierno nacional.

Un análisis técnico realizado por la ANI ha dejado claro que no es posible prorrogar el alivio sin una certificación previa de nuevas fuentes de recursos, lo que pone en duda la continuidad de la medida. Este escenario pone de manifiesto la tensión constante entre las demandas sociales y la realidad hacendaria del país.

Mientras que las comunidades exigen tarifas justas y accesibles para fomentar el comercio local y la movilidad rural, el Estado se encuentra atrapado en un marco normativo y fiscal que impide la sostenibilidad de subsidios directos a la infraestructura vial. La advertencia del Gobierno sobre la falta de presupuesto no es solo un problema administrativo, sino un riesgo político que podría reactivar las protestas en el corredor vial si no se encuentran soluciones creativas de financiación.

La gestión de los peajes en el Eje Cafetero se convierte así en un termómetro de la capacidad del Estado para cumplir sus promesas sociales en medio de una crisis de recaudo y un presupuesto nacional limitado. La reversión de la obra al INVIAS en 2027 se presenta como la única salida definitiva, aunque el camino hacia esa fecha estará marcado por la incertidumbre sobre quién asumirá los costos de operación y cuánto pagará el usuario final





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