Gobierno Nacional anuncia aumento de $400 en el precio de la gasolina a partir del 1 de mayo

El Ministerio de Hacienda confirmó un incremento en el costo del galón de gasolina, elevando su precio promedio a $16.000 en todo el país. La medida responde a presiones internacionales y a la necesidad de mantener la estabilidad fiscal, afectando especialmente a ciudades como Villavicencio y Cali.

Minuto30.com . - Los colombianos deberán prepararse para un nuevo golpe en el bolsillo, ya que el Gobierno Nacional anunció un aumento en el precio de la gasolina a partir del viernes 1 de mayo.

Según lo confirmado por el Ministro de Hacienda, Germán Ávila, el galón de gasolina subirá $400, situando su valor promedio en $16.000 a nivel nacional. Esta medida revierte las reducciones implementadas a principios de año, que habían aliviado temporalmente el costo del combustible para los conductores. ¿Cuáles son las razones detrás de este incremento? El titular de la cartera económica explicó que, aunque la decisión es impopular, es necesaria debido a factores externos y a la responsabilidad fiscal del Estado.

Entre los principales motivos destacan: Coyuntura Internacional: El conflicto bélico en Irán ha generado un impacto significativo en los precios del crudo a nivel mundial, lo que ha obligado a Colombia a ajustar sus tarifas internas para mantener la competitividad. Responsabilidad Fiscal: El Gobierno busca evitar desequilibrios financieros y reducir la dependencia de subsidios que, de mantenerse, podrían afectar gravemente la economía nacional. ¿Qué sucederá con el diésel?

El Ministro Ávila también confirmó que el ACPM (diésel) experimentará un aumento, aunque en una proporción menor en comparación con la gasolina. Esta medida busca equilibrar los costos sin generar un impacto excesivo en sectores como el transporte de carga y la agricultura.

Precios de referencia por ciudad (Mayo 2026) Con este nuevo ajuste, los precios aproximados del galón de gasolina en las principales ciudades del país serán los siguientes, con Villavicencio y Cali como las zonas con los costos más elevados: Ciudad Precio aproximado por galón Villavicencio $16.391 COP Cali $16.300 COP Bogotá $16.291 COP Medellín $16.211 COP Bucaramanga $16.049 COP Barranquilla $15.924 COP Cúcuta $14.265 COP Pasto $13.887 COP. Este incremento refleja la compleja situación económica que enfrenta el país, donde factores globales y decisiones fiscales locales se entrelazan para definir el costo de vida de los ciudadanos





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