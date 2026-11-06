Gobierno Nacional anuncia paquete de medidas para el sector cafetero colombiano

El Gobierno de Colombia implementa créditos, subsidios climáticos y venta de activos estatales para sostener la caficultura ante desafíos productivos.

El Gobierno Nacional ha dado a conocer un amplio conjunto de medidas financieras y estratégicas diseñadas para fortalecer a los productores de café en Colombia. El anuncio fue realizado por el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, durante la celebración de la 90 Cumbre Cafetera de Asoexport. Este paquete busca facilitar el acceso al crédito, proteger los cultivos frente a los efectos del cambio climático y elevar la productividad de las fincas cafeteras.

Créditos y subsidios para la caficultura

Entre las iniciativas principales, el gobierno ha establecido una línea de crédito que respaldará hasta el ochenta por ciento de los anticipos que los cafeteros reciben por la venta de su cosecha. Esta medida financiera está pensada para mejorar la liquidez inmediata de los productores y reducir la presión sobre su capital de trabajo durante los ciclos de venta.

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Adicionalmente, se ha previsto una subvención que cubre hasta el sesenta por ciento del costo de pólizas colectivas contra riesgos climáticos. Esta protección es crucial dada la vulnerabilidad de los cultivos ante fenómenos meteorológicos extremos. Para los pequeños productores, existe un incentivo del treinta por ciento destinado específicamente a la renovación de sus cafetales, lo cual implica la modernización de las variedades cultivadas.

Desafíos productivos y clima

Las medidas llegan en un momento crítico para el sector, ya que enfrenta mayores dificultades para producir café de alta calidad. El aumento de las temperaturas y la variabilidad de las lluvias han alterado los patrones tradicionales de producción en diversas regiones del país. Estos factores climáticos se suman a otros problemas estructurales como el incremento de los costos de producción y la escasez de mano de obra disponible.

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Durante su intervención, el ministro Indalecio Dangond planteó que el principal desafío de la caficultura colombiana no es solo mantener su posición en los mercados internacionales. El objetivo central es garantizar que existan productores capaces de abastecer la demanda mundial en las próximas décadas. La sostenibilidad del modelo productivo requiere una adaptación urgente a las nuevas condiciones ambientales.

Venta de bienes inmuebles del Estado

En el ámbito fiscal, el ministro Dangond anunció que el Gobierno incluirá la venta de los bienes inmuebles del Estado como una de las alternativas para conseguir recursos. Esta propuesta se discutirá en medio de las conversaciones que el Ejecutivo sostiene con los gremios y las comisiones económicas del Congreso para buscar otras alternativas de financiación que cubran el faltante fiscal.

El funcionario señaló que el presidente está dispuesto a escuchar propuestas de los sectores productivos para conseguir los recursos que necesita el país y evitar un incumplimiento de sus obligaciones financieras. Dangond afirmó que no está cerrado a que los recursos necesarios se recojan mediante diversas fuentes, invitando a todos los gremios a presentar sus propuestas al ministerio.

Anticipó una medida concreta sobre el patrimonio estatal, asegurando que en ese ajuste fiscal se venderán todos los bienes inmuebles que pertenecen al Estado. Mencionó específicamente la situación de Almagrario en Santa Marta, indicando que el Ministerio de Agricultura ha solicitado todos los bienes de dicha entidad para ponerlos en venta en la semana siguiente, liberando recursos administrativos.

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Consumo de café en instituciones públicas

El ministro también anunció que las entidades del Estado consumirán café ciento por ciento colombiano. La decisión, según explicó, fue acordada en una reunión del comité directivo con el ministro de Hacienda, en la que participaron distintas entidades del Gobierno. Esta política busca incorporar al propio Estado como comprador de la producción nacional.

La campaña comenzará a implementarse en algunas instituciones estatales de manera gradual. En el Ministerio de Agricultura ya se consume exclusivamente café colombiano, sirviendo como modelo para el resto de la administración pública. Esta iniciativa busca respaldar el origen colombiano en el mercado interno, asegurando un flujo de demanda estable para los productores locales y fortaleciendo el valor de la marca café en el ámbito nacional.